ദേശീയ ബാലാവകാശ കമ്മിഷന്റെ ആക്ഷേപം: ‘രാഹുലിനെ വിലക്കാൻ ഫെയ്സ്ബുക് ഉഴപ്പുന്നു’

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാഹുൽ ഗാന്ധി പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വിഡിയോയ്ക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ നൽകിയ നോട്ടിസിൽ മറുപടി നൽകാനുള്ള സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമും ഫെയ്സ്ബുക്കും പ്രതികരിച്ചില്ലെന്നു ദേശീയ ബാലാവകാശ കമ്മിഷൻ അധ്യക്ഷൻ പ്രിയങ്ക് കനൂങ്കോ 'മനോരമ'യോടു പറ‍ഞ്ഞു.

വിഷയം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലിരിക്കുന്നതിനാൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല. തുടർനടപടി എന്തെന്ന് അറിയിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മറുപടി നൽകാൻ 3 ദിവസമാണ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിനും മാതൃകമ്പനിയായ ഫെയ്സ്ബുക്കിനും നൽകിയത്. ഇന്നലെ സമയപരിധി അവസാനിച്ചിട്ടും ഫെയ്സ്ബുക് നടപടിയെടുത്തില്ല. മറുപടി ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ കമ്മിഷൻ നിയമത്തിലെ സെക‍്ഷൻ 14 അനുസരിച്ചു നീങ്ങാനാണ് ആലോചന.

ഡൽഹിയിൽ പീഡനത്തിനിരയായി കൊല്ലപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ സന്ദർശിക്കുന്ന വിഡിയോ സംബന്ധിച്ചാണ് നോട്ടിസ്. ഇതേ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ പേരിൽ ബാലാവകാശ കമ്മിഷൻ നൽകിയ നോട്ടിസിലാണ് ട്വിറ്റർ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെയും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെയും അക്കൗണ്ടുകൾ വിലക്കിയത്. പീഡനത്തിനിരയായ വ്യക്തിയെ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചതിനാണ് നടപടി. രാഹുൽ പങ്കുവച്ച വിഡിയോ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമും ഫെയ്സ്ബുക്കും ഇതുവരെ നീക്കം ചെയ്തിട്ടില്ല.

English Summary: Child right commission about facebook stand in Rahul Gandhi issue