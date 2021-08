അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ പാക്ക് ഇടപെടലിനെക്കുറിച്ച് ഉത്തമബോധ്യം: ഇന്ത്യ

ന്യൂഡൽഹി∙ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ സമാധാനത്തിനു തടസ്സമാകുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ ആശാസ്യമല്ലെന്നതാണ് ഇന്ത്യയുടെ നിലപാടെന്ന് വിദേശ കാര്യമന്ത്രാലയം. അവിടെ പാക്കിസ്ഥാൻ നടത്തുന്ന ഇടപെടലുകളെയും ഭീകരരുമായി പാക്കിസ്ഥാനുള്ള ബന്ധത്തെയും കുറിച്ചു ലോകത്തിന് അറിയാമെന്നു വിദേശകാര്യ വക്താവ് അരിന്ദം ഭാഗ്ചി പറഞ്ഞു.



ഇന്ത്യയും താലിബാനും തമ്മിൽ ചർച്ചയുണ്ടോയെന്നതിനു വക്താവ് വ്യക്തമായ ഉത്തരം നൽകിയില്ല. അഫ്ഗാനിലെ സമാധാന ശ്രമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന എല്ലാവരുമായും ഇന്ത്യ ചർച്ച നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary: 'India concerned as situation in Afghanistan deteriorating', says MEA spokesperson Arindam Bagchi