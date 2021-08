ഇസ്റോയുടെ ഇഒഎസ് 3 വിക്ഷേപണം പരാജയം

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഇന്ത്യയുടെ ഭൗമ നിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹമായ ഇഒഎസ് 3 ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തിക്കാനുള്ള ജിഎസ്എൽവി എഫ് 10 റോക്കറ്റിന്റെ വിക്ഷേപണം അവസാനനിമിഷം പരാജയപ്പെട്ടു. കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗം മൂലമുണ്ടായ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം ഇസ്റോ നടത്തിയ ആദ്യ ദൗത്യമായിരുന്നു ഇത്.

ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ ഇന്നലെ പുലർച്ച് 5.43നാണു വിക്ഷേപണം തുടങ്ങിയത്. 51.70 അടി ഉയരമുള്ള റോക്കറ്റ് ഉപഗ്രഹവുമായി വിജയകരമായി ഉയർന്നു. മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളുള്ള റോക്കറ്റിന്റെ ആദ്യ രണ്ട് ഘട്ടവും കൃത്യമായി പ്രവർത്തിച്ചു.

എന്നാൽ വിക്ഷേപണത്തിന്റെ അഞ്ചാം മിനിറ്റിനുള്ളിൽ പരാജയം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു. റോക്കറ്റിന്റെ മൂന്നാം ഘട്ടമായ ക്രയോജനിക് എൻജിൻ പ്രവർത്തിക്കാതിരുന്നതാണു കാരണം. ദൗത്യം പിന്നീട് വീണ്ടും നടത്തുമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ജിതേന്ദ്ര സിങ് പറഞ്ഞു.

English Summary: Isro launches GISAT-1 satellite, says mission could not be 'fully' accomplished