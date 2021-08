ഇസ്റോ ദൗത്യം പാളി; ട്വിറ്ററിൽ പോര്

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഇഒഎസ്–3 ദൗത്യം പരാജയപ്പെട്ടതിനു പിന്നാലെ മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവും രാജ്യസഭാംഗവുമായ ജയ്റാം രമേഷും ബഹിരാകാശ വകുപ്പിന്റെ ചുമതലയുള്ള ജിതേന്ദ്ര സിങ്ങും തമ്മിൽ ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ കേന്ദ്ര (ഇസ്റോ)ത്തെ ചൊല്ലി ട്വിറ്ററിൽ തർക്കം.



ഇസ്റോ സ്ഥാപകൻ വിക്രം സാരാഭായ് ലക്ഷ്യംവച്ചതുപോലെ ഇസ്റോ ഒരു ശാസ്ത്രസ്ഥാപനമായി വളരാൻ അനുവദിക്കണമെന്നായിരുന്നു ജയ്റാം രമേഷിന്റെ വാദം. രാഷ്ട്രീയനേട്ടം ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള പ്രകടനം ഇസ്റോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്നുവെന്നും രമേഷ് പറഞ്ഞു. തുടർന്നാണു ബഹിരാകാശരംഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭൂരിഭാഗം വീഴ്ചകളും കോൺഗ്രസ് ഭരണകാലത്തായിരുന്നുവെന്നു കേന്ദ്രമന്ത്രി മറുപടി നൽകിയത്. ഇതിൽ വിക്രം സാരാഭായിയുടെ ദുരൂഹ മരണം വരെ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയമായ ഇടപെടൽ കോൺഗ്രസ് മാറ്റിവച്ചിരുന്നെങ്കിൽ സാരാഭായിക്കു കൂടുതൽ വർഷങ്ങൾ വിലപ്പെട്ട സംഭാവന നൽകാമായിരുന്നുവെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

English Summary: ISRO’s EOS-03 satellite launch: Jairam Ramesh and Jitendra Singh spar over Vikram Sarabhai after setback