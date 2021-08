സർക്കാർ ചെലവിലുള്ള താമസം അവകാശമല്ല: സുപ്രീം കോടതി

ന്യൂഡൽഹി ∙ പാർപ്പിടത്തിനുള്ള അവകാശമെന്നതിനു സർക്കാർ ചെലവിൽ താമസസൗകര്യം എന്നർഥമില്ലെന്നു സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി. സർക്കാർ ഉദ്യോഗത്തിൽ നിന്നു വിരമിച്ച ശേഷവും ജീവനക്കാരൻ സർക്കാർ ചെലവിൽ താമസിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹർജി പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു ജഡ്ജിമാരായ ഹേമന്ത് ഗുപ്ത, എ.എസ്. ബൊപ്പണ്ണ എന്നിവരുൾപ്പെട്ട ബെ‍ഞ്ച്.



രഹസ്യാന്വേഷണ ബ്യൂറോയിൽ നിന്നു വിരമിച്ച കശ്മീർ സ്വദേശിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് സ്വന്തം നാട്ടിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ മെച്ചപ്പെടുന്നതുവരെ തുച്ഛമായ സർക്കാർ നിരക്കിൽ താമസത്തിനുള്ള അവകാശമുണ്ടെന്നു കാട്ടി കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. പഞ്ചാബ്–ഹരിയാന ഹൈക്കോടതി ഇതു ശരിവച്ചു. ഇതിനെതിരെ കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. സർക്കാർ സർവീസിൽ നിന്നു വിരമിച്ചു പെൻഷനും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും പറ്റുന്ന ആളുകൾക്കു സർക്കാർ ചെലവിൽ താമസത്തിന് അവകാശം ഉന്നയിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ഹർജിക്കാരന് ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന സർക്കാർ സ്ഥലം ഒഴിയാൻ ഒക്ടോബർ 31 വരെ കോടതി സമയം അനുവദിച്ചു.

വിരമിച്ച ശേഷവും ഔദ്യോഗിക വസതിയിൽ തുടരുന്നവരുടെ കാര്യത്തിൽ സ്വീകരിച്ച നടപടിയെക്കുറിച്ചു കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിശദീകരിക്കണമെന്നും സുപ്രീം കോടതി നിർദേശിച്ചു.

English Summary: Right To Shelter Does Not Mean Right To Government Accommodation: Supreme Court