കോവാക്സിൻ: രാജ്യാന്തര അംഗീകാരത്തിനായി അടിയന്തര നീക്കം

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഇന്ത്യയുടെ തദ്ദേശീയ വാക്സീനായ കോവാക്സിനു വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ അംഗീകാരം ലഭിക്കാത്ത പ്രശ്നത്തിന് അടിയന്തര പരിഹാരം കാണാൻ ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം ചർച്ച തുടങ്ങി. കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി മൻസുഖ് മാണ്ഡവ്യ, ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ ചീഫ് സയന്റിസ്റ്റ് ഡോ. സൗമ്യ സ്വാമിനാഥനുമായി ഇതുസംബന്ധിച്ച് ഇന്നലെ ചർച്ച നടത്തി. സെപ്റ്റംബറിനുള്ളിൽ കോവാക്സിന് അംഗീകാരം ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷ ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം പങ്കുവച്ചു.

ഇന്ത്യയിൽ കോവാക്സിന് അടിയന്തര അനുമതി നൽകിയെങ്കിലും ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ അനുമതി കിട്ടാത്തതു പല രാജ്യങ്ങളിലും പ്രതിസന്ധിയായിരുന്നു. പിന്നാലെ, വാക്സീന്റെ സമ്പൂർണ ട്രയൽ വിശദാംശങ്ങൾ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയ്ക്കു സമർപ്പിച്ചു. ഇതു പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള സമിതിയുടെ പരിഗണനയിലാണു റിപ്പോർട്ടെന്നും ഉടൻ തീരുമാനമുണ്ടാകുമെന്നുമാണ് ഡോ. സൗമ്യ സ്വാമിനാഥൻ സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചത്.

English Summary: Talks to get international approval for covaxin