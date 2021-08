ഓഗസ്റ്റ് 14 ഇനി വിഭജന ഭീതിയുടെ ഓർമദിനം: മോദി

ന്യൂഡൽഹി ∙ എല്ലാ വർഷവും ഓഗസ്റ്റ് 14 രാജ്യവിഭജനത്തിന്റെ ഭീതി ഓർമിക്കാനുള്ള ദിവസമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പ്രഖ്യാപിച്ചു. പിന്നാലെ, ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം വിജ്ഞാപനവുമിറക്കി. വിഭജന കാലത്തെ ദുരിതം ഇന്നത്തെയും ഭാവിയിലെയും തലമുറകൾ ഓർമിക്കുന്നതിന് ദിനാചരണം ഉപകരിക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. വേർതിരിവും വിദ്വേഷവും ഇല്ലാതാക്കി സമാധാനവും സ്നേഹവും ഐക്യവും വള‍ർത്താൻ ദിനാചരണം സഹായിക്കുമെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു.



എന്നാൽ, വെറുപ്പിന്റെ രാഷ്ട്രീയമാണിതെന്നു കോൺഗ്രസ് നേതാവ് എ.െക.ആന്റണി കുറ്റപ്പെടുത്തി. വിഭജനകാലം ഓർമിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതു തെറ്റായ സന്ദേശമാണു നൽകുന്നതെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. യുപി തിരഞ്ഞെടുപ്പു മുന്നിൽക്കണ്ടും വിലക്കയറ്റത്തിൽനിന്നു ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനുമാണ് പ്രഖ്യാപനമെന്ന് കോൺഗ്രസ് വക്താവ് രൺദീപ് സുർജേവാല പറഞ്ഞു.

English Summary: Modi says August 14 will be observed as Partition Horrors Remembrance Day