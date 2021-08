കോയമ്പത്തൂർ ജാതി അധിക്ഷേപം: മാപ്പിരക്കും മുൻപു ഭൂവുടമയുടെ മുഖത്തടിച്ചു, വിഡിയോ പുറത്ത്

കോയമ്പത്തൂർ ∙ ദലിതനായ വില്ലേജ് അസിസ്റ്റന്റിനെ ഭൂവുടമ ജാതിപ്പേരു വിളിച്ച് അധിക്ഷേപിക്കുകയും കാലിൽവീണു മാപ്പ് അപേക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തെന്ന സംഭവത്തിൽ വഴിത്തിരിവ്. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വിഡിയോ പ്രചരിച്ചതിനു മുൻപ്, വില്ലേജ് അസിസ്റ്റന്റ് ഭൂവുടമയുടെ മുഖത്തടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ഇന്നലെ പുറത്തു വന്നു. ഇതിനെത്തുടർന്നു വില്ലേജ് ഓഫിസർ കലൈസെൽവി, വില്ലേജ് അസിസ്റ്റന്റ് മുത്തുസാമി എന്നിവരെ ഇന്നലെ സ്ഥലംമാറ്റി.



അന്നൂരിനു സമീപം ഒട്ടർപാളയത്തെ വില്ലേജ് ഓഫിസിൽ കൗണ്ടർ വിഭാഗത്തിൽപെട്ട കെ. ഗോപാൽസ്വാമി ഭൂരേഖകൾ ഒത്തുനോക്കാൻ എത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു വിവാദസംഭവം.

വില്ലേജ് ഓഫിസറോടു കയർത്ത ഗോപാൽസ്വാമി പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെട്ട അസിസ്റ്റന്റ് മുത്തുസാമിയെ ജാതിപ്പേരു വിളിച്ച് ആക്ഷേപിച്ചെന്നായിരുന്നു പരാതി. കാലിൽവീണു മാപ്പു പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും തീ കൊളുത്തുമെന്നും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നായിരുന്നു ആരോപണം. ഭയന്ന മുത്തുസാമി, ഗോപാൽസ്വാമിയുടെ കാലിൽ വീണു കരയുന്ന വിഡിയോയാണു പ്രചരിച്ചത്.

ജില്ലാ കലക്ടർ ജി.എസ്. സമീരന്റെ നിർദേശത്തിൽ ജില്ലാ റവന്യു ഓഫിസർ പി.എസ്. ലീലാ അലക്സ് സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരുന്നു. തുടർന്നു ഗോപാൽസ്വാമിക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണു മുത്തുസാമി മുഖത്തടിക്കുന്ന വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചത്.

