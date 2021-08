രാഷ്ട്രപതിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യദിന സന്ദേശം: ലോകം ഇന്ത്യയെ ഉറ്റുനോക്കുന്നു

ന്യൂഡൽഹി ∙ പാരമ്പര്യങ്ങളുടെ വൈവിധ്യം സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഏറ്റവും വലുതും ചലനാത്മകവുമായ ജനാധിപത്യമായ ഇന്ത്യയെ ലോകം ഉറ്റുനോക്കുകയാണെന്ന് രാഷ്ട്രപതി റാം നാഥ് കോവിന്ദ് പറഞ്ഞു. ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗത്തിന്റെ വെല്ലുവിളിയെ നേരിടാൻ സമർപ്പണബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ചെന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യദിന സന്ദേശത്തിൽ രാഷ്ട്രപതി പറഞ്ഞു.



ചർച്ചകൾക്കും സംവാദത്തിനും ജനക്ഷേമകരമായ തീരുമാനങ്ങൾക്കുമുള്ള വേദിയാണ് പാർലമെന്റ്. പാർലമെന്റ് പുതിയ മന്ദിരത്തിലേക്കു മാറുന്നെന്നത് എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാർക്കും അഭിമാനകരമാണ്. പൈതൃകത്തെ ആദരിക്കുന്നതിനൊപ്പം സമകാലിക ലോകത്തിനൊപ്പം ചുവടു വയ്ക്കുന്നതുമാണ് പുതിയ മന്ദിരം.

ജമ്മു കശ്മീരിൽ പുതിയ പ്രഭാതം ഉദിക്കുകയാണ്. ജനാധിപത്യത്തിലും നിയമവാഴ്ചയിലും വിശ്വാസമുള്ള കക്ഷികളുമായി സർക്കാർ ചർച്ച തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഈ അവസരം മുതലാക്കാനും തങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾ ജനാധിപത്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെ യാഥാർഥ്യമാക്കുന്നതിനായി പ്രവർത്തിക്കാനും ജമ്മു കശ്മീർ ജനത തയാറാവണം.

കോവിഡിന്റെ രണ്ടാം തരംഗം പൊതുജനാരോഗ്യ മേഖലയിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെ സമ്മർദത്തിലാക്കി. ഇത്ര വലിയ പ്രതിസന്ധിയിൽ പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ വികസിത സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥകൾക്കുപോലും സാധിക്കില്ല. പോരായ്മകൾ പരിഹരിക്കാൻ യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപടികളുണ്ടായി. നേതൃത്വം അവസരത്തിനൊത്തുയർന്നു.

സാമ്പത്തികവും പാരിസ്ഥിതികവുമെന്നതുൾപ്പെടെ നീതിക്ക് പല വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ഇപ്പോഴുണ്ട്. തുല്യതയില്ലാത്ത ലോകത്തിൽ കൂടുതൽ തുല്യതയ്ക്കായും അനീതിയുടെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ നീതിക്കായും പരിശ്രമം വേണം. മുന്നോട്ടുള്ള പാത സുഗമമല്ല, വളവുകളും തിരിവുകളുമുള്ളതാണ്. എന്നാൽ, സമാനതകളില്ലാത്ത മാർഗനിർദേശങ്ങളുടെ മെച്ചം നമുക്കുണ്ട്. സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്കു മുൻപുള്ള ഋഷിമാർ മുതൽ സമീപകാല നേതാക്കളിൽനിന്നുവരെ ലഭിച്ചതാണവ. നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വമെന്ന മനോഭാവത്തോടെ ശരിയായ ദിശയിലാണ് രാഷ്ട്രം മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്– രാഷ്ട്രപതി പറഞ്ഞു.

