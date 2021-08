ന്യൂഡൽഹി ∙ എയർ ഇന്ത്യയുടെ ഡൽഹി–കാബൂൾ വിമാന സർവീസ് മുടങ്ങിയില്ല. ഇന്നലെ ഉച്ചതിരിഞ്ഞു ഡൽഹിയിൽനിന്നു 40 യാത്രക്കാരുമായി പുറപ്പെട്ട വിമാനത്തിനു പക്ഷേ കാബൂൾ വിമാനത്താവളത്തിലിറങ്ങാൻ എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളിന്റെ അനുമതി ഒരു മണിക്കൂർ വൈകിയാണു ലഭിച്ചത്. 129 യാത്രക്കാരുമായി കാബൂളിൽനിന്ന് തിരിച്ചുപറന്ന വിമാനം രാത്രി 7.40നു ഡൽഹിയിലെത്തി. ഇന്നും ഡൽഹി – കാബൂൾ സർവീസ് നടത്താനാണു തീരുമാനം.

English Summary: Air India Flight With 129 Passengers From Kabul Lands In Delhi