പെട്രോൾ നികുതി കുറയ്ക്കില്ല: കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഓയിൽ ബോണ്ടുകൾ കാരണം പെട്രോളിനും ഡീസലിനും മേലുള്ള എക്സൈസ് തീരുവ കുറയ്ക്കില്ലെന്ന് ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ വ്യക്തമാക്കി. സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ സമ്മതിച്ചാൽ പെട്രോളിയം ഉൽപന്നങ്ങൾ ജിഎസ്ടിയിൽ പെടുത്താൻ തയാറാണെന്നു മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ഇന്ധനവും പാചകവാതകവും മണ്ണെണ്ണയും സബ്സിഡി നിരക്കിൽ നൽകി വില കൃത്രിമമായി കുറച്ചുനിർത്തിയ യുപിഎ സർക്കാർ ഈ സബ്സിഡിക്കു പണം നൽകുന്നതിനു പകരം 1.34 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ ഓയിൽ ബോണ്ടുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുകയാണു ചെയ്തത്. ഈ സർക്കാർ അതിന്റെ മുതലും പലിശയും തിരിച്ചടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

1.34 ലക്ഷം കോടിയിൽ മുതലെന്ന നിലയിൽ 3,500 കോടി മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി 1.3 ലക്ഷം കോടി 2025–26 ന് അകം കൊടുത്തുതീർക്കണം. ഈ വർഷം മാത്രം 10,000 കോടി നൽകണം. ഓരോ വർഷവും പലിശയിനത്തിൽ മാത്രം 9,989 കോടിയാണ് നൽകേണ്ടത്. കഴിഞ്ഞ 7 വർഷത്തെ പലിശ തന്നെ 70,195 കോടി രൂപയാണ്.

English Summary : Sitharaman rules out excise cut on petrol, diesel: ‘Burdened by UPA oil bonds’