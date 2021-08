നാഗാലാൻഡിൽ ഇനി സർവകക്ഷി സർക്കാർ ; പ്രതിപക്ഷമില്ല

കൊൽക്കത്ത ∙ നാഗാലാൻഡിലെ സമാധാന ശ്രമങ്ങൾക്കു വേഗം കൂട്ടാൻ നാഗാലാൻഡ് യുണൈറ്റഡ് ഗവൺമെന്റ് എന്ന പേരിൽ സർവകക്ഷി സർക്കാർ രൂപീകരിക്കും. പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടിയായ നാഗാ പീപ്പിൾസ് ഫ്രണ്ട് (എൻപിഎഫ്) കഴിഞ്ഞ ദിവസം സർക്കാരിൽ ചേർന്നിരുന്നു.

ഇതോടെ നാഗാലാൻഡ് നിയമസഭയിൽ പ്രതിപക്ഷം ഇല്ലാതായി. നിലവിലെ സർക്കാരിനെ നയിക്കുന്ന നാഷനലിസ്റ്റ് ഡെമോക്രാറ്റിക് പ്രോഗ്രസിവ് പാർട്ടി (എൻഡിപിപി), സഖ്യകക്ഷിയായ ബിജെപി എന്നിവർക്കൊപ്പം പ്രതിപക്ഷത്തെ എൻപിഎഫും 2 സ്വതന്ത്ര എംഎൽഎമാരും സർവകക്ഷി സർക്കാരുണ്ടാക്കാൻ ധാരണാപത്രം ഒപ്പിട്ടു.



ഇതേസമയം, നാഗാലാൻഡിനായി പ്രത്യേക ഭരണഘടനയും പതാകയും വേണമെന്ന ആവശ്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും നിർബന്ധം പിടിക്കുകയാണ് വിഘടന സംഘടനയായ നാഷനൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് കൗൺസിൽ ഓഫ് നാഗാലിം (എൻഎസ് സി എൻ-ഐഎം).

