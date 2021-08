ന്യൂഡൽഹി ∙ മഹിളാ കോൺഗ്രസ് ഇടക്കാല അധ്യക്ഷയായി നെറ്റ ‍ഡിസൂസയെ നിയമിച്ചു. ദേശീയ അധ്യക്ഷയായിരുന്ന സുഷ്മിത ദേവ് കോൺഗ്രസ് വിട്ടു തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നതിനു പിന്നാലെയാണ് നിയമനം. ദാമൻ ദിയു സ്വദേശിനിയായ നെറ്റ ഡിസൂസ മഹിളാ കോൺഗ്രസ് ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു. നേരത്തേ, യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്നു.

English Summary: Netta D’Souza appointed as new acting chief of Mahila Congress