ഡിഫൻസ് അക്കാദമി പ്രവേശനപരീക്ഷ: പെൺകുട്ടികൾക്കും എഴുതാം

ന്യൂഡൽഹി ∙ നാഷനൽ ഡിഫൻസ് അക്കാദമിയിലേക്കുള്ള (എൻഡിഎ) പ്രവേശനപരീക്ഷ പെൺകുട്ടികൾക്കും എഴുതാമെന്ന് ഇടക്കാല വിധിയിലൂടെ സുപ്രീംകോടതി വ്യക്തമാക്കി. സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചിനാണു പരീക്ഷ. അതേസമയം, പരീക്ഷാഫലവും അക്കാദമിയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനവും കേസിലെ അന്തിമവിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകുമെന്നും ജഡ്ജിമാരായ എസ്.കെ. കൗൾ, ഋഷികേശ് റോയ് എന്നിവരുൾപ്പെട്ട ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.

പ്രതിരോധ സേനകളിലേക്കുള്ള എൻഡിഎ പ്രവേശനപരീക്ഷ ആൺകുട്ടികൾക്കു മാത്രമായി നടത്തുന്നതു ചോദ്യം ചെയ്ത് അഭിഭാഷകന്‍ കുശ് കൽറയാണ് ഹർജി നൽകിയത്. ഇടക്കാല വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പെൺകുട്ടികൾക്കും പരീക്ഷയെഴുതാമെന്നു വ്യക്തമാക്കി തിരുത്തൽ വിജ്ഞാപനമിറക്കാനും ഇതിനു മതിയായ പ്രചാരണം ഉറപ്പാക്കാനും വിധിയിൽ നിർദേശിച്ചു.

സർക്കാരിന്റേത് അസംബന്ധ നിലപാട്

എൻഡിഎ പരീക്ഷ ആൺകുട്ടികൾക്കു മാത്രമാക്കിയതു നയപരമായ തീരുമാനമാണെന്നും ഇതിൽ കോടതി ഇടപെടരുതെന്നും നിലപാടെടുത്ത കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ കടുത്ത വാക്കുകളിലാണു സുപ്രീംകോടതി വിമർശിച്ചത്. നിലപാട് അസംബന്ധമാണെന്നു പറഞ്ഞ കോടതി, കരസേനയിൽ വനിതകൾക്കു ദീർഘകാല നിയമനവും കമാൻഡ് പദവിയും അനുവദിക്കാനുള്ള ചരിത്ര വിധിയും ഓർമിപ്പിച്ചു. ഇതുണ്ടായിട്ടും സർക്കാർ ഉചിതമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്നായിരുന്നു കുറ്റപ്പെടുത്തൽ.

എൻഡിഎ പ്രവേശന രീതിയുടെ പേരിൽ മൗലികാവകാശ ലംഘനം നടന്നുവെന്ന് വാദിക്കാനാകില്ലെന്നു കേന്ദ്രം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എൻഡിഎയിലെ പരിശീലനം ആൺകുട്ടികൾക്കു പെൺകുട്ടികളെക്കാൾ അധിക നേട്ടം നൽകുന്നില്ലെന്നായിരുന്നു വാദം. സേനയുടെ ഉദാസീന സമീപനവും കോടതി ചോദ്യം ചെയ്തു. ‘കോടതി ഉത്തരവിട്ടാൽ മാത്രമേ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യൂവെന്നു സേനയ്ക്ക് നിർബന്ധമുണ്ടോ? അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതു ചെയ്യാം’ – ജസ്റ്റിസ് എസ്.കെ. കൗൾ വിമർശിച്ചു.

ദീർഘകാല നിയമനം പോലെയല്ല എൻഡിഎ പ്രവേശനമെന്നു സർക്കാർ വാദിച്ചു. ആർമി–എൻഡിഎ, ഇന്ത്യൻ മിലിറ്ററി അക്കാദമി (ഐഎംഎ), ഓഫിസേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് അക്കാദമി (ഒടിഎ) എന്നിങ്ങനെ 3 രീതിയിലാണ് ഇതു നടപ്പാക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഒടിഎ വഴിയും ഐഎംഎ വഴിയും സ്ത്രീകൾക്കു സേനയിലെത്താം. ഈ വഴികളിലൂടെ പെൺകുട്ടികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നുവെന്നു പറയുമ്പോഴും ഒരു സാധ്യത അവർക്കു മുന്നിൽ അടച്ചിടുന്നത് എന്തിനാണെന്നു കോടതി ചോദിച്ചു. പരിശീലനം വ്യത്യസ്തമാണെന്നും ആത്യന്തികമായി ഇതു രാജ്യസുരക്ഷാ കാര്യമാണെന്നുമായിരുന്നു സർക്കാരിന്റെ വിശദീകരണം.

ഒന്നിച്ചു പഠിച്ചാൽ എന്താണു കുഴപ്പമെന്ന കോടതിയുടെ ചോദ്യത്തിനു ഘടന ഇപ്രകാരമാണെന്നും ഇതു നയപരമായ തീരുമാനമാണെന്നും സർക്കാരിനു വേണ്ടി അഡീഷനൽ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ നിലപാടെടുത്തു. ഇത്തരം തീരുമാനം ലിംഗവിവേചനമാണെന്നു കോടതി പറഞ്ഞു. ദീർഘകാല നിയമന വിധിയുടെ കൂടി പശ്ചാത്തലത്തിൽ സൃഷ്ടിപരമായ തീരുമാനമാണു വേണ്ടത്. എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളുടെയും പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പാക്കാൻ സേന ശ്രമിക്കണം – കോടതി നിർദേശിച്ചു.

English Summary :Supreme Court Passes Interim Order Allowing Women To Appear For NDA Exam