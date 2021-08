കോവിഡ്: തടസ്സം നീങ്ങി; പ്രവാസികളുടെ മൃതദേഹം എത്തിക്കാം

ദുബായ് ∙ വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ കോവിഡ് മൂലം മരിച്ച ഇന്ത്യക്കാരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ നാട്ടിലെത്തിച്ചു തുടങ്ങി. എംബാമിങ്ങിനു പകരം കൂടിയ അളവിൽ അണുവിമുക്തമാക്കൽ (സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ) നടത്തിയാണു വിമാനങ്ങളിൽ കയറ്റുക.

മൃതദേഹം എത്തിക്കാൻ പറ്റാത്തതു വിവാദമായതോടെ, കഴിഞ്ഞവർഷം തന്നെ കേന്ദ്രസർക്കാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ അനുകൂല തീരുമാനമെടുത്തെങ്കിലും സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ സംബന്ധിച്ച സാങ്കേതികപ്രശ്നങ്ങളെതുടർന്ന് വിമാനക്കമ്പനികൾ ഒഴിഞ്ഞുനിൽക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നടപടിക്രമങ്ങളിൽ വ്യക്തത വന്നതോടെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നു മൃതദേഹങ്ങൾ എത്തിത്തുടങ്ങി.

English Summary: Bodies of Indians who die abroad due to Covid can be brought