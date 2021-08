പെഗസസ്: കേന്ദ്രത്തിനും ബംഗാളിനും നോട്ടിസ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ പെഗസസ് ഫോൺ ചോർത്തൽ വിവാദത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ ബംഗാൾ സർക്കാർ ജുഡീഷ്യൽ കമ്മിഷനെ നിയോഗിച്ചതു സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ സുപ്രീം കോടതി വിസമ്മതിച്ചു. അതേസമയം, ഹർജിയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരും ബംഗാൾ സർക്കാരും മറുപടി നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു കോടതി നോട്ടിസ് അയച്ചു. ഹർജി 25ന് പരിഗണിക്കും.

പെഗസസ് വിഷയം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ അന്വേഷിക്കുന്നതിനെയാണു ഹർജിക്കാരായ ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് ഫൗണ്ടേഷൻ പബ്ലിക് ട്രസ്റ്റ് ചോദ്യം ചെയ്തത്. ഇതു സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്നു ഹർജിക്കാരുടെ അഭിഭാഷകൻ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും നോട്ടിസ് അയയ്ക്കാമെന്നു മാത്രമായിരുന്നു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എൻ.വി. രമണയുടെ മറുപടി. ബംഗാൾ സർക്കാരിന്റെ നിർദേശപ്രകാരം, സുപ്രീം കോടതി മുൻ ജഡ്ജി മദൻ ബി. ലോകുർ അധ്യക്ഷനായ സമിതിയാണ് വിഷയം അന്വേഷിക്കുന്നത്.

