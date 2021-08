രാഹുലിന്റെ പോസ്റ്റ് വെട്ടി ഫെയ്സ്ബുക്കും ഇൻസ്റ്റയും

ന്യൂഡൽഹി ∙ ട്വിറ്ററിനു പിന്നാലെ ഫെയ്സ്ബുക്കും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമും കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കി. ഡൽഹിയിൽ പീഡനത്തിനിരയായി കൊല്ലപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ സന്ദർശിക്കുന്ന വിഡിയോയും ചിത്രവുമാണ് നീക്കിയത്. ദേശീയ ബാലാവകാശ കമ്മിഷന്റെ നിർദേശത്തെ തുടർന്ന് ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ഫെയ്സ്ബുക് രാഹുലിന് നോട്ടിസ് അയച്ചത്. നടപടിയുണ്ടാകാത്തതിനാൽ 3 ദിവസത്തിനു ശേഷം പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

പീഡനത്തിനിരയായ കുട്ടിയെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന വിവരങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടും നടപടി എടുക്കാത്തതിനെത്തുടർന്ന് ഫെയ്സ്ബുക് ട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി മേധാവി സത്യ യാദവിനോട് ഹാജരാകാൻ കമ്മിഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഹാജരാകുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ ഹിയറിങ്ങിന് മൂന്നര മണിക്കൂർ മുൻപാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ഫെയ്സ്ബുക് നോട്ടിസ് അയച്ചത്. ബാലാവകാശ കമ്മിഷൻ നൽകിയ നോട്ടിസിലാണ് ട്വിറ്റർ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെയും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെയും അക്കൗണ്ടുകൾ ഒരാഴ്ചയോളം വിലക്കിയത്.

ട്വിറ്ററിൽ നിന്ന് അകന്ന് രാഹുൽ

വിലക്ക് നീക്കി ഒരാഴ്ചയായിട്ടും ട്വിറ്ററിനോട് അകലം പാലിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി. 7ന് വിലക്കിയ അക്കൗണ്ട് 15നാണ് തുറന്നത്. എന്നിട്ടും ഇതുവരെ ഒരു ട്വീറ്റ് പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലും ഫെയ്സ്ബുക്കിലും രാഹുൽ സജീവമാണ്.

