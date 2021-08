കാബൂൾ ഓർമിപ്പിച്ചത് കാണ്ഡഹറിലെ തടവറ രംഗങ്ങൾ: ദേവി ശരൺ

ന്യൂഡൽഹി ∙ കാണ്ഡഹറിൽ 22 വർഷം മുൻപ് അനുഭവിച്ച ഭീതിയുടെ തടവറ രംഗങ്ങളാണ് കാബൂൾ വിമാനത്താവളത്തിൽ വീണ്ടും കണ്ടതെന്ന് ഇന്ത്യൻ എയർലൈൻസിന്റെ മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ ദേവി ശരൺ.

‘‘അന്ന് തോക്കിൻമുനയിൽ ഞങ്ങളും യാത്രക്കാരും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇന്ന് ഒരു ജനക്കൂട്ടമുണ്ട്. എന്നാൽ സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരുപോലെയാണ്’’– ദേവി ശരൺ ഓർമകളുടെ കോക്പിറ്റിൽ അമർന്നിരുന്നു.

ഭീകരർ തട്ടിയെടുത്ത ഇന്ത്യൻ എയർലൈൻസ് വിമാനത്തിലെ പൈലറ്റായിരുന്നു ദേവി ശരൺ. ഇന്ത്യയുടെ വ്യോമയാന ചരിത്രത്തിലെ കറുത്ത അധ്യായം അരങ്ങേറിയത് 1999 ഡിസംബർ 24 ന്. നേപ്പാളിലെ കഠ്മണ്ഡുവിൽ നിന്ന് ന്യൂഡൽഹിയിലേക്കു പുറപ്പെട്ട വിമാനത്തിൽ 179 യാത്രക്കാരും 11 ജീവനക്കാരുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. 5 പാക്ക് ഭീകരരാണ് വിമാനം തട്ടിയെടുത്ത് താലിബാൻ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള കാണ്ഡഹാറിലെത്തിച്ചത്.

ആകാശത്തു നടന്നത് അതിനാടകീയ സംഭവങ്ങളായിരുന്നു. ലഹോറിലേക്ക് വിമാനം പറത്താനാണ് ഭീകരർ ആദ്യം ക്യാപ്റ്റനോടാവശ്യപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ, പാക്കിസ്ഥാൻ ഇറങ്ങാൻ അനുമതി നിഷേധിച്ചതോടെ അമൃത്‍സറിൽ ഇറങ്ങി. പിന്നീട് വീണ്ടും ലാഹോറിലേക്ക് പറത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അവിടെ ഇറങ്ങി മണിക്കൂറുകൾക്കകം ദുബായിലേക്ക് പറന്നു. അവിടെ നിന്ന് കാണ്ഡഹാറിലേക്ക് പോയി.

ഇന്ത്യൻ ജയിലിലായിരുന്ന കൊടുംഭീകരരായ മസുദ് അസ്ഹർ, ഒമർ ഷെയ്ഖ്, മുഷ്താഖ് അഹമ്മദ് സെയ്ഗർ എന്നിവരെ മോചിപ്പിക്കണമെന്നായിരുന്നു ഭീകരരുടെ ആവശ്യം. അതിനാണ് യാത്രക്കാരുടെ ജീവൻ വച്ച് ഒരാഴ്ച വിലപേശിയത്. രംഗം ഭീതിജനകമാക്കാൻ യാത്രക്കാരിലൊരാളായ രുപൻ കട്യാലിനെ അവർ കുത്തിക്കൊന്ന് പുറത്തേക്കെറിഞ്ഞു. ഭീകരതയുടെ നിഷ്ഠുരമായ വിളയാട്ടങ്ങൾക്ക് സാക്ഷിയായി സഹയാത്രക്കാർ വിറങ്ങലിച്ചുപോയ നിമിഷം. മധുവിധു ആഘോഷിക്കാൻ കഠ്മണ്ഡുവിൽ പോയി മടങ്ങുകയായിരുന്നു രൂപനും നവവധു രച്നയും.

‘‘രണ്ടു തരം താലിബാൻകാരെയാണ് ഞാനന്ന് കാണ്ഡഹാറിൽ കണ്ടത്. ഒന്ന് കബാലിയെന്നറിയപ്പെടുന്ന കൂട്ടം. അവർ തലപ്പാവും യന്ത്രത്തോക്കുകളുമായി നടക്കുന്ന സദാചാരപൊലീസാണ്. മറ്റൊന്ന് കമാൻഡോകൾ. രക്തച്ചൊരിച്ചിൽ ഒഴിവാക്കാനാണ് അവർ വിമാനത്തിൽ ഭീകരർക്കൊപ്പം നിലയുറപ്പിച്ചത്’’– ശരൺ ഓർമിക്കുന്നു.

ഇന്ത്യൻ എയർലൈൻസ് പിന്നീട് എയർ ഇന്ത്യയിൽ ലയിപ്പിച്ചു. ദേവി ശരൺ കഴിഞ്ഞവർഷം വിരമിച്ചു. അന്ന് ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ഫ്ലൈറ്റ് എൻജിനീയർ അനിൽ കുമാർ ജഗ്ഗിയ 8 വർഷം മുൻപ് മരിച്ചു. ഫസ്റ്റ് ഓഫിസർ രജീന്ദർ കുമാർ ഇപ്പോലും സർവീസിലുണ്ട്. ഭീകരർ വിട്ടയച്ച് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കു ശേഷം ശരൺ വീണ്ടും ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു. ആദ്യ ഫ്ലൈറ്റ് കരിപ്പൂരിലേക്കായിരുന്നു.

English Summary: Images from Kabul airport reminds me of Kandahar horror: Captain Devi Sharan