പ്രതിപക്ഷ ഐക്യനീക്കം, മുന്നിട്ടിറങ്ങി സോണിയ; യോഗത്തിൽ മമതയും ഉദ്ധവും സ്റ്റാലിനും

ന്യൂഡൽഹി ∙ 2024 ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽക്കണ്ട് കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷം ഒന്നിക്കേണ്ട സമയമായിരിക്കുന്നുവെന്ന് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുകയല്ലാതെ മറ്റു വഴിയില്ലെന്നും സ്വന്തം താൽപര്യങ്ങൾ മാറ്റിവച്ച്, രാജ്യതാൽപര്യത്തിനായി പ്രതിപക്ഷം ഒന്നിക്കണമെന്നും സോണിയ അഭ്യർഥിച്ചു.

കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരായ ഐക്യം ദൃ‍ഢമാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് വിളിച്ച പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളുടെ യോഗത്തെ ഓൺലൈനിൽ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു സോണിയ. ഐക്യനീക്കത്തിന് കോൺഗ്രസിന്റെ പൂർണ സഹകരണം സോണിയ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു.

പാർലമെന്റിന്റെ വർഷകാല സമ്മേളനത്തിൽ പെഗസസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ രൂപമെടുത്ത പ്രതിപക്ഷ ഐക്യം മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകാൻ വഴി തേടിയ യോഗത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെ 19 കക്ഷികൾ പങ്കെടുത്തു.

മുഖ്യമന്ത്രിമാരായ മമത ബാനർജി (ബംഗാൾ ), ഉദ്ധവ് താക്കറെ (മഹാരാഷ്ട്ര), എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ (തമിഴ്നാട്), ഹേമന്ത് സോറൻ (ജാർഖണ്ഡ്), പ്രതിപക്ഷ നിരയിലെ മുതിർന്ന നേതാക്കളായ ശരദ് പവാർ (എൻസിപി), സീതാറാം യച്ചൂരി (സിപിഎം), ഡി. രാജ (സിപിഐ), ഫാറൂഖ് അബ്ദുല്ല (നാഷനൽ കോൺഫറൻസ്), ശരദ് യാദവ് (ലോക്താന്ത്രിക് ജനതാദൾ) തുടങ്ങിയവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ചേർന്ന യോഗം, ബിജെപിക്കെതിരെ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്നു വിലയിരുത്തി. അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ മാറ്റിവച്ച് ഒന്നിക്കണമെന്നും ആരു നേതാവാകുമെന്ന കാര്യം ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കേണ്ടെന്നും മമത ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

പെഗസസ് വിഷയത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കുക, വിവാദ കൃഷി നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കുക, ഇന്ധന വില കുറയ്ക്കുക, കോവിഡ് വാക്സീൻ ഉൽപാദനം വർധിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളുന്നയിച്ച് പ്രതിപക്ഷം പ്രമേയം പാസാക്കി.

മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഡോ. മൻമോഹൻ സിങ്, രാഹുൽ ഗാന്ധി, എ.കെ. ആന്റണി, മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെ (കോൺഗ്രസ്), തേജസ്വി യാദവ് (ആർജെഡി), എച്ച്.ഡി. കുമാരസ്വാമി (ജെഡിഎസ്), മെഹബൂബ മുഫ്തി (പിഡിപി), ഇ.ടി. മുഹമ്മദ് ബഷീർ (മുസ്‍ലിം ലീഗ്), ജോസ് കെ. മാണി (കേരള കോൺഗ്രസ് എം), എൻ.കെ. പ്രേമചന്ദ്രൻ (ആർഎസ്പി), ജയന്ത് ചൗധരി (ആർഎൽഡി ), ബദ്റുദീൻ അജ്മൽ (എഐയുഡിഎഫ്), തിരുമാവളവൻ (വിസികെ) തുടങ്ങിയവരും പങ്കെടുത്തു. പൊതു പട്ടികയിലുള്ള വിഷയങ്ങളിലുൾപ്പെടെ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ നിയമനിർമാണ അധികാരം കേന്ദ്രം കവർന്നെടുക്കുകയാണെന്ന് ജോസ് കെ. മാണി പറഞ്ഞു.

∙ ‘2024ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽക്കണ്ട് കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷം ഒന്നിക്കേണ്ട സമയമായിരിക്കുന്നു. ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുകയല്ലാതെ മറ്റു വഴിയില്ല. സ്വന്തം താൽപര്യങ്ങൾ മാറ്റിവച്ച്, രാജ്യതാൽപര്യത്തിനായി പ്രതിപക്ഷം ഒന്നിക്കണം. ഇക്കാര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പൂർണ സഹകരണം ഞാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഐക്യത്തിനായുള്ള പ്രതിജ്ഞയെടുക്കാൻ രാജ്യത്തിന്റെ 75–ാം സ്വാതന്ത്ര്യ വാർഷികത്തേക്കാൾ മികച്ച അവസരം വേറെയില്ല.’ – സോണിയ ഗാന്ധി

