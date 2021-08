വാക്സീൻ എടുത്തിട്ടും കോവിഡ്: കാരണം ഡെൽറ്റ വകഭേദം

ന്യൂഡൽഹി ∙ വാക്സീനെടുത്ത ശേഷവും കോവിഡ് ബാധിക്കുന്ന ബ്രേക്ക് ത്രൂ കേസുകളിലെ മൂന്നിൽ രണ്ടും ഡെൽറ്റ വകഭേദം മൂലമാണെന്നു ഇന്ത്യയുടെ ജീനോമിക്സ് കൺസോർഷ്യം സ്ഥിരീകരിച്ചു. വാക്സീന്റെ 2 ഡോസും സ്വീകരിച്ച ശേഷം കോവിഡ് പിടിപെട്ടവരുടെ സാംപിളുകളിൽ നടത്തിയ ജനിതകശ്രേണീകരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണിത്.

30,230 സാംപികളുകളാണു കൺസോർഷ്യത്തിനു കീഴിലെ ലാബുകളിൽ പരിശോധിച്ചത്. ഇതിൽ 20,324 എണ്ണവും ഡെൽറ്റ വകഭേദം മൂലമുള്ള കേസുകളായിരുന്നു. ഡെൽറ്റ വകഭേദം വാക്സീൻ ഫലപ്രാപ്തി കുറയ്ക്കുന്നതായാണു വിലയിരുത്തൽ. എങ്കിലും വാക്സീനെടുത്തവരിൽ രോഗതീവ്രത കുറയുന്നതും മരണം ഒഴിവാകുന്നതും പ്രത്യേകതയാണ്.

