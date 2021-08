മോഷ്ടിച്ച വാക്സീൻ വ്യാജ ക്ലിനിക്കിലൂടെ: 2 പേർ അറസ്റ്റിൽ

ലക്നൗ (യുപി) ∙ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നു മോഷ്ടിച്ച വാക്സീനുകൾ വിൽക്കാൻ വ്യാജ ക്ലിനിക് നടത്തിയ 2 പേർ ഉത്തർപ്രദേശിൽ അറസ്റ്റിലായി. ബാരബങ്കിയിലെ ജയ്ദ്പുർ മേഖലയിലെ കടമുറിയിൽ ചിലർ കോവിഡ് വാക്സീൻ കുത്തിവയ്ക്കുന്നുവെന്ന വിവരത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു അറസ്റ്റ്. ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ജില്ലാ ആശുപത്രി ജീവനക്കാരൻ അവിടെ നിന്നു മോഷ്ടിച്ചെടുത്ത കോവിഷീൽഡ് വാക്സീൻ കൂട്ടുകാരനു നൽകുകയായിരുന്നു. ഇയാളാണ് വ്യാജ ക്ലിനിക് തുറന്നും ആളുകൾക്കു കുത്തിവയ്പു നൽകിയതും.

സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ സൗജന്യമായി നൽകുന്ന വാക്സീന് 125 രൂപയാണ് വ്യാജ ക്ലിനിക് ഈടാക്കിയത്. സാമൂഹികാരോഗ്യ കേന്ദ്രം മെഡിക്കൽ ഓഫിസറുടെ പരാതിയിലാണ് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കോവിഷീൽഡ് വാക്സീൻ കുപ്പികളും വ്യാജ വാക്സിനേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും കണ്ടെടുത്തു.

