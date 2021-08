താലിബാൻ അനുകൂല സന്ദേശം: അസമിലും കർണാടകത്തിലും അറസ്റ്റ്

ഗുവാഹത്തി∙ താലിബാനെ അനുകൂലിച്ച് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ സന്ദേശങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത 15ൽ ഏറെ പേർ അസമിൽ അറസ്റ്റിൽ. കർണാടകത്തിലും ഒരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. അസമിൽ അറസ്റ്റിലായവരിൽ മതസംഘടനാ നേതാക്കളും പൊലീസ് കോൺസ്റ്റബിളും പത്രപ്രവർത്തകനും മെഡിക്കൽ വിദ്യാർഥിയും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഐടി നിയമം, നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണു കേസ്.

സംസ്ഥാനവ്യാപകമായി നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ജമാഅത്തെ ഉലമ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി മൗലാന ഫസലുൽ കരീം ഉൾപ്പെടെയുള്ള 3 നേതാക്കളും അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഓൾ ഇന്ത്യ യുണൈറ്റഡ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫ്രണ്ട് ജനറൽ സെക്രട്ടറി കൂടിയായ ഫസലുൽ കരീമിനെ പാർട്ടിയിൽനിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തെന്ന് പിന്നീട് വക്താവ് അറിയിച്ചു. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇത്തരം പോസ്റ്റ് ഇടാതിരിക്കാനും ഷെയർ, ലൈക് എന്നിവ ചെയ്യാതിരിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് അസം സ്പെഷൽ ഡിജിപി ജി.പി.സിങ് മുന്നറിയിപ്പു നൽകി.

ഇതിനിടെ, താലിബാൻ അനുകൂല പരാമർശം നടത്തിയെന്ന കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ, കർണാടക ബാഗൽക്കോട്ട് ജമക്കണ്ടി സ്വദേശിയും ഫാർമസി ജീവനക്കാരനുമായ ആസിഫ് ഗൽഗലിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു. താലിബാൻ അനുകൂല പോസ്റ്റിനു താഴെ ‘ഐ ലവ് താലിബാനി’ എന്ന് ആസിഫ് കമന്റ് ഇട്ടത് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ കടുത്ത വിമർശനത്തിന് ഇടയാക്കിയിരുന്നു. തുടർന്ന് ജമക്കണ്ടിയിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനവും നടന്നു.

