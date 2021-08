‘താലിബാൻ തന്നെ പല ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട്; ഞങ്ങളെ ഹിന്ദുസ്ഥാനികളെന്നാണു വിളിച്ചിരുന്നത്’

ന്യൂഡൽഹി ∙ ആരാണ് ശരി, ആരെയാണു വിശ്വസിക്കേണ്ടത് എന്നറിയാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെന്ന് അഫ്ഗാൻ പാർലമെന്റംഗം നരേന്ദ്ര സിങ് ഖൽസ. ആശ്വാസതീരത്തെത്തിച്ചതിനു നന്ദി പറയുമ്പോഴും അഫ്ഗാൻ വിടേണ്ടി വന്നതിന്റെ വേദന പങ്കിട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം വികാരാധീനനായി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു.

‘രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടിനിടെ രാജ്യം കൈവരിച്ച മുഴുവൻ നേട്ടങ്ങളും നഷ്ടമായി. എല്ലാം വട്ടപ്പൂജ്യമായി’– ഖൽസ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ രക്ഷാദൗത്യ വിമാനത്തിലാണ് ഖൽസയും കുടുംബവും ഉൾപ്പെടെ 167 പേർ വ്യോമസേനാ വിമാനത്തിൽ ഡൽഹിയിലെത്തിയത്.

സിഖ് സമുദായാംഗമായ ഖൽസ, രക്ഷാദൗത്യത്തിന് ഇന്ത്യയ്ക്കും പ്രധാനമന്ത്രിക്കും നന്ദി അറിയിച്ചു. ‘ഇന്ത്യ രണ്ടാം വീടാണ്. അഫ്ഗാനികളാണെങ്കിലും അവിടെ തങ്ങളെ ഹിന്ദുസ്ഥാനികളെന്നാണു പലപ്പോഴും വിളിച്ചിരുന്നത്. സ്വന്തം രാജ്യം വിടേണ്ടിവന്നത് സങ്കടകരമാണ്. ഇങ്ങനെയൊരവസ്ഥ കാണേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. എല്ലാം കവർന്നെടുക്കപ്പെട്ടു. അവിടെ എല്ലാം അവസാനിച്ചു.’– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ 7 ദിവസം അനുഭവിച്ച ബുദ്ധിമുട്ടുകളെക്കുറിച്ചു പറ‍ഞ്ഞ അദ്ദേഹം, അഫ്ഗാനിൽ കാര്യങ്ങൾ തീർത്തും വഷളായിരിക്കുകയാണെന്നും ശേഷിക്കുന്ന ഹിന്ദു, സിഖ് സമുദായക്കാരെ കൂടി ഇന്ത്യയിലെത്തിക്കാൻ സർക്കാർ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു.

എല്ലാവരും രാജ്യത്തു തുടരണമെന്നാണു താലിബാൻ പറയുന്നത്. എന്നാൽ, അവർ തന്നെ പല ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട്. ആരോടു കാര്യങ്ങൾ പറയണം, ആരെ വിശ്വസിക്കണം എന്നറിയാത്ത അവസ്ഥ. വിമാനത്താവളത്തിൽ ഓരോ വാതിൽക്കലും 5,000ൽ ഏറെ പേർ കാത്തുകിടക്കുന്നു. അഫ്ഗാനിലുള്ള പല ഇന്ത്യക്കാരും അഫ്ഗാൻ സിഖ് സമുദായക്കാരും ഗുരുദ്വാരകളിലാണ് അഭയം തേടിയിരിക്കുന്നത്.

പിന്തുണച്ച് തജിക്കിസ്ഥാൻ, ഖത്തർ, യുഎസ്

ഇന്നലെ 3 വിമാനങ്ങളിലായി 400 ഓളം പേരെയാണ് ഇന്ത്യ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽനിന്നു മടക്കിയെത്തിച്ചത്. ഈ രക്ഷാദൗത്യം ഇന്ത്യ നടപ്പാക്കിയത് തജിക്കിസ്ഥാൻ, ഖത്തർ, യുഎസ് എന്നിവയുടെ സഹായത്തോടെയായിരുന്നു. ഇന്ത്യക്കാരെ തിരികെയെത്തിക്കാൻ യുപിയിലെ ഹിൻഡൻ വ്യോമതാവളത്തിൽനിന്നു പറന്ന സി 17 ഗ്ലോബ്മാസ്റ്റർ സേനാ വിമാനങ്ങൾ നിലയുറപ്പിച്ചത് തജിക്കിസ്ഥാനിലെ അയ്നി വ്യോമതാവളത്തിലാണ്. പാക്കിസ്ഥാൻ വ്യോമപാത ഒഴിവാക്കി, ഇറാൻ വഴിയാണു സേനാ വിമാനങ്ങൾ തജിക്കിസ്ഥാനിലേക്കു പറന്നത്.

കാബൂളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സംഘം ഇന്ത്യക്കാരെ ഗ്ലോബ്മാസ്റ്റർ വിമാനത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം യുഎസ് സേന ദോഹയിലെത്തിച്ചിരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് ഇവരെ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ ഇന്ത്യയിലെ യാത്രാ വിമാനങ്ങൾ പ്രത്യേക സർവീസ് നടത്തി. മടങ്ങിയെത്തിയവർക്കെല്ലാം പോളിയോ വാക്സീൻ നൽകി. അഫ്ഗാനിൽ പോളിയോ വൈറസ് ആശങ്ക ശക്തമായി നിലനിൽക്കുന്നതു കൊണ്ടാണു നടപടിയെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രി മൻസുഖ് മാണ്ഡവ്യ പറഞ്ഞു.

