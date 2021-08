കല്യാൺ സിങ്ങിന് അന്ത്യാഞ്ജലി; സംസ്കാരം ഇന്ന്

ലക്നൗ ∙ ബിജെപിയുടെ മുതിർന്ന നേതാവും ഉത്തർപ്രദേശ് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ കല്യാൺ സിങ്ങിന്റെ (89) സംസ്കാരം ഇന്നു രാവിലെ നടക്കും. ബിജെപി ഓഫിസിലും നിയമസഭാ മന്ദിരത്തിലും ഉൾപ്പെടെ പൊതുദർശനത്തിനു വച്ചശേഷം മൃതദേഹം വൈകിട്ടോടെ ജന്മനാടായ അലിഗഡിലേക്കു കൊണ്ടുപോയി.

രാജസ്ഥാൻ മുൻ ഗവർണർ കൂടിയായ കല്യാൺസിങ് ശനിയാഴ്ച രാത്രിയാണ് അന്തരിച്ചത്. യുപിയിൽ ഇന്നു പൊതുഅവധിയും 3 ദിവസത്തെ ദുഃഖാചരണവും പ്രഖ്യാപിച്ചു. രാജസ്ഥാൻ, ഉത്തരാഖണ്ഡ് സംസ്ഥാനങ്ങളും ദുഃഖാചരണം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

1932ൽ അലിഗഡിൽ ജനിച്ച കല്യാൺ സിങ്, 1967ലാണ് ആദ്യമായി യുപി നിയമസഭാംഗമായത്. 1984ൽ പാർട്ടി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനായി. യുപി രാഷ്ട്രീയം തിളച്ചുമറിഞ്ഞ 1991–92ലും പിന്നീട്, 1997–99 കാലത്തുമാണു മുഖ്യമന്ത്രിയായത്. യുപിയിൽ പാർട്ടിക്കു വേരോട്ടമുണ്ടാക്കിയതും ആദ്യമായി ബിജെപിയെ അധികാരത്തിലെത്തിച്ചതും കല്യാൺ സിങ്ങായിരുന്നു. രണ്ടു തവണ ബിജെപി വിട്ടുപോയെങ്കിലും വൈകാതെ മാതൃസംഘടനയിൽ തിരിച്ചെത്തി. 2014 മുതൽ 2019 വരെ രാജസ്ഥാൻ ഗവർണറായിരുന്നു.

ആദ്യ തവണ മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിലിരിക്കെയാണ് 1992 ഡിസംബർ 6ന് അയോധ്യയിൽ ബാബ‌റി മസ്ജിദ് തകർക്കപ്പെട്ടത്. തൊട്ടുപിന്നാലെ കല്യാൺ സിങ് മുഖ്യമന്ത്രിപദം രാജിവച്ചു. അതേദിവസം രാഷ്ട്രപതി ശങ്കർ ദയാൽ ശർമ, കല്യാൺ സിങ് സർക്കാരിനെ പിരിച്ചുവിടുകയും ചെയ്തു. അന്നത്തെ ബിജെപി മുൻനിര നേതാക്കളായ എൽ.കെ. അഡ്വാനി, മുരളി മനോഹർ ജോഷി തുടങ്ങിയവർക്കൊപ്പം കല്യാൺ സിങ്ങും പള്ളി തകർക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗൂഢാലോചനക്കേസിൽ പ്രതിയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം കുറ്റവിമുക്തനാക്കി.

1993ൽ അത്രൗലി, കസ്ഗഞ്ച് മണ്ഡലങ്ങളിൽനിന്നു നിയമസഭയിലേക്കു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അദ്ദേഹം, മുലായം സിങ് യാദവ് മന്ത്രിസഭയുടെ കാലത്ത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി. 1997 സെപ്റ്റംബറിൽ വീണ്ടും മുഖ്യമന്ത്രി. ദേശീയ ഉപാധ്യക്ഷനായിരിക്കെ 1999ൽ ബിജെപി വിട്ടു. 2004ൽ പാർട്ടിയിൽ തിരിച്ചെത്തി. 2004ൽ ബുലന്ദേശ്വറിൽനിന്നു ബിജെപി ടിക്കറ്റിൽ ലോക്സഭയിലേക്കു മത്സരിച്ചു വിജയിച്ചു. 2009ൽ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുൻപ് അദ്ദേഹം ബിജെപി വിട്ട് ജൻ ക്രാന്തി പാർട്ടി (ജെകെപി) രൂപീകരിച്ചു. 2013ൽ ജനക്രാന്തി പാർട്ടി ബിജെപിയിൽ ലയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കല്യാൺ സിങ് വീണ്ടും പാർട്ടിയിൽ സജീവമായി.

2014ൽ രാജസ്ഥാൻ ഗവർണറായി നിയമിതനായി. 2015ൽ 8 മാസം ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഗവർണറുടെ അധിക ചുമതലയും വഹിച്ചു. 2019ൽ രാജസ്ഥാൻ ഗവർണർ സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബിജെപിയിൽ വീണ്ടും സജീവമായി.

കല്യാൺ സിങ്ങിന്റെ വേർപാടിൽ രാഷ്ട്രപതി റാംനാഥ് കോവിന്ദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖർ അനുശോചിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന ്ദ്രമോദി, കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായ രാജ്നാഥ് സിങ്, അമിത് ഷാ, ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജെ.പി. നഡ്ഡ തുടങ്ങിയവർ ലക്നൗവിലെത്തി അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു.

