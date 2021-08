അഫ്ഗാനിൽ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന കാഴ്ചകൾ മാത്രം; ചരിത്രം ആവർത്തിക്കരുത്: സഹ്റ കരീമി

ന്യൂഡൽഹി∙ ‘ഭയാനകം’ – തന്റെ രാജ്യത്തു നടക്കുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങളെ ഒറ്റവാക്കിൽ വിശേഷിപ്പിച്ച് അഫ്ഗാൻ ചലച്ചിത്ര സംവിധായിക സഹ്റ കരീമി. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ എന്താണു നടക്കുന്നതെന്ന് ലോകത്തിനുവേണ്ടി അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടത് പ്രധാനമാണെന്ന് യുക്രെയ്നിൽ നിന്നു വിഡിയോ കോളിലൂടെ സംസാരിച്ച അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 1990ൽ താലിബാൻ അഫ്ഗാൻ ജനതയോട് എങ്ങനെ പെരുമാറിയെന്നതിന്റെ കൃത്യമായ രേഖകളുണ്ട്. ചരിത്രം ആവർത്തിക്കരുത്– അവർ ഓർമിപ്പിച്ചു. താലിബാൻ കാബൂൾ പിടിച്ച ദിവസം സഹ്‌റ കരീമി ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൂടെ തത്സമയ വിഡിയോ പങ്കുവച്ചതു ലോകശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു.

സഹ്റ കരീമി പറയുന്നു: കഴിഞ്ഞ 15ന് പണമെടുക്കാൻ ഞാനൊരു ബാങ്കിൽ പോയി. ഏറെ കാത്തിരുന്നിട്ടും പണം കിട്ടിയില്ല. ദൂരെ വെടിയൊച്ചകൾ കേൾക്കാമായിരുന്നു. താലിബാൻ കാബൂൾ വളഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും വളരെ അടുത്തെത്തിയെന്നും പിന്നീടു ബാങ്ക് മാനേജർ വന്നു പറഞ്ഞു. എത്രയും വേഗം വീട്ടിലേക്കു പോകാൻ നിർദേശിച്ച അദ്ദേഹം പിൻവാതിലിലൂടെ പുറത്തു കടക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചു. ഞാൻ ടാക്സി പിടിച്ച് വീട്ടിലെത്തി.

താലിബാനു പിടികൊടുക്കാതെ രക്ഷപ്പെടുക എന്നതു പ്രധാനമായിരുന്നു. പക്ഷേ, അഫ്ഗാനിൽ എന്താണു സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ലോകം അറിയേണ്ടത് അതിനെക്കാൾ പ്രധാനമായി എനിക്കു തോന്നി. അതുകൊണ്ടാണ് ലൈവായി ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലെത്തിയത്.’

താലിബാൻ കാബൂളിലെത്തുമ്പോൾ ലോകം നിശ്ശബ്ദമായിരുന്നു. അവർ അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കുമെന്നും ആരും കരുതിയിരുന്നില്ല: – ഹവ്വ – മറിയം – അയിഷ, അഫ്ഗാൻ വുമൻ ബിഹൈൻഡ് ദ് വീൽ എന്നീ ചലച്ചിത്രങ്ങളിലൂടെ പ്രശസ്തയായ സഹ്‌റ കരീമി പറഞ്ഞു. അഫ്ഗാൻ ചലച്ചിത്ര സംഘടനയുടെ ഡയറക്ടർ കൂടിയായ അവർ, പ്രതിസന്ധിഘട്ടത്തിൽ തന്റെ രാജ്യത്തെ ജനതയുടെ ശബ്ദമാകാൻ ലോക ചലച്ചിത്ര സമൂഹത്തോട് നേരത്തേ തുറന്ന കത്തിലൂടെ അഭ്യർഥിച്ചിരുന്നു.

