ന്യൂഡൽഹി ∙ മടക്കയാത്രയ്ക്കൊരുങ്ങി അഫ്ഗാനിൽ പലയിടങ്ങളിലായി ഏകദേശം 400 ഇന്ത്യക്കാർ ഇനിയുമുണ്ട്. അഫ്ഗാനിൽ ആകെ 41 മലയാളികൾ ഉണ്ടെന്നാണു വിവരം. ഇന്നലെയെത്തിയ വിമാനങ്ങളിൽ ഇവരിൽ എത്ര പേരെ എത്തിച്ചെന്നു വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ഒൗദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചിട്ടില്ല. ഇന്ത്യക്കാരെ തിരികെയെത്തിക്കാൻ വ്യോമസേനാ വിമാനങ്ങൾ വരുംദിവസങ്ങളിലും കാബൂളിലേക്കു പോകും. മടങ്ങിവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരെയും എത്തിക്കുമെന്നു വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി. മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു.

English Summary: Around 400 Indians still in Afghanistan