ആദായനികുതി പോർട്ടൽ: ഇൻഫോസിസിന് അന്ത്യശാസനം

ന്യൂഡൽഹി ∙ ആദായനികുതി പോർട്ടലിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ അടുത്തമാസം 15നുള്ളിൽ പരിഹരിക്കാൻ ഇൻഫോസിസിന് അന്ത്യശാസനം നൽകി. പലതവണ നിർദേശം നൽകിയിട്ടും പ്രശ്നപരിഹാരം ഇല്ലാതെ വന്നതോടെ പോർട്ടൽ രൂപപ്പെടുത്തിയ പ്രമുഖ ഐടി കമ്പനിയായ ഇൻഫോസിസിന്റെ എംഡി സലിൽ പരേഖിനെ വിളിച്ചുവരുത്തിയാണ് ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ അതൃപ്തി അറിയിച്ചത്.

പോർട്ടൽ പ്രവർത്തനസജ്ജമായി രണ്ടര മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും പ്രശ്നങ്ങൾ തുടരുന്നതിൽ നിരാശ അറിയിച്ച മന്ത്രി, കൂടുതൽ ആളുകളെ നിയോഗിച്ചു പ്രശ്നത്തിനു പരിഹാരം കാണണമെന്നു നിർദേശിച്ചു. പോർട്ടലിന്റെ പ്രവർത്തനം സുഗമമാക്കാൻ പൂർണശ്രമം നടത്തുകയാണെന്നു സലിൽ പരേഖും ബിസിനസ് ഹെഡ് സി.എൻ. രഘുപതിയും മന്ത്രിക്ക് ഉറപ്പു നൽകി. 750 ൽപരം ആളുകളാണ് ഇതിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ചീഫ് ഓപ്പറേറ്റിങ് ഓഫിസർ തന്നെ നേരിട്ടു മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പരേഖ് അറിയിച്ചു.

ജൂൺ 22നും ഇൻഫോസിസുമായി ധനമന്ത്രാലയം ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു. രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ച നൽകിയിട്ടും പരിഹാരം ഇല്ലാതെ വന്നതോടെയാണ് എംഡിയെ വിളിച്ചുവരുത്തിയത്. ജൂൺ ഏഴിനു നിലവിൽ വന്ന പോർട്ടലിന്റെ തുടക്കം മുതൽ തകരാറുകളുണ്ട്. ഇതു മൂലം നികുതി റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കേണ്ട സമയപരിധി പലവട്ടം നീട്ടേണ്ടിവന്നു. ഇതിനിടെ, രണ്ടു ദിവസമായി പോർട്ടൽ ലഭ്യമല്ലാതായി. 2019 ജനുവരിയിലാണ് പോർട്ടൽ സജ്ജമാക്കാൻ ഇൻഫോസിസിനു കരാർ നൽകിയത്.

English Summary: Finance Minister Nirmala Sitharaman issues deadline to infosys to sort out server problems