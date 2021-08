ഇന്നു തുറക്കുന്നു: കർണാടകയിൽ സ്കൂൾ, തമിഴ്നാട്ടിൽ തിയറ്റർ

ബെംഗളൂരു / ചെന്നൈ ∙ കർണാടകയിൽ സ്കൂളുകളും പ്രീ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളജുകളും ഇന്നു തുറക്കും. തമിഴ്നാട്ടിൽ തിയറ്ററുകളും ബാറുകളും ഇന്നുമുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ തുറക്കാം. കർണാടകയിൽ ടിപിആർ 2 ശതമാനത്തിൽ താഴെയുള്ള ജില്ലകളിലാണ് 9-12 ക്ലാസുകൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. വിദ്യാർഥികളെ 2 ബാച്ചായി തിരിച്ച് ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിലായി ഉച്ച വരെയാണു ക്ലാസ്. ഡിഗ്രി മുതലുള്ള ക്ലാസുകൾ കഴിഞ്ഞമാസം ആരംഭിച്ചിരുന്നു.

തമിഴ്നാട്ടിൽ തിയറ്ററുകളിൽ 50% പേരെ അനുവദിക്കും. 9-12 തലത്തിലും കോളജുകളിലും സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിനു ക്ലാസുകൾ ആരംഭിക്കും. ഐടി / അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 100% ജീവനക്കാർ, ബീച്ച്, നീന്തൽക്കുളം, മൃഗശാല, ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പ്രവേശനാനുമതി തുടങ്ങിയ ഇളവുകളോടെ തമിഴ്നാട്ടിലെ ലോക്ഡൗൺ സെപ്റ്റംബർ 6 വരെ നീട്ടി.

