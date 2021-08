മൂന്നാം തരംഗം: തയാറെടുക്കാൻ മുന്നറിയിപ്പ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോവിഡ് മൂന്നാം തരംഗം സുനിശ്ചിതമാണെന്നു സൂചിപ്പിച്ചും ഇതിനായി രാജ്യത്ത് അടിയന്തര തയാറെടുപ്പ് വേണമെന്നു മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയും നാഷനൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് (എൻഐഡിഎം) റിപ്പോർട്ട് നൽകി. വാക്സീൻ വിതരണം ദിവസം ഒരു കോടിയിലെത്തിയാൽ രണ്ടാം തരംഗത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിനെക്കാൾ 25% വരെ കേസുകൾ കുറയ്ക്കാം.

കോവിഡ് വ്യാപനം കുറയുന്നതിന്റെ നിരക്ക് താഴ്ന്നതും രോഗ സ്ഥിരീകരണ നിരക്ക് കൂടിയതും മൂന്നാം തരംഗം സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്. വൈറസ് വ്യാപന വേഗത്തിന്റെ സൂചികയായ ആർ വാല്യു ഒന്നിനു മുകളിലാണെന്നതും അപകടകരമാണ്. കേരളത്തിന്റെ സ്ഥിതി റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രത്യേകം പറയുന്നു. റിപ്പോർട്ട് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിനു കൈമാറി.

സാഹചര്യങ്ങൾ

മൂന്നാം തരംഗത്തിന്റെ 3 സാധ്യതകളാണ് റിപ്പോർട്ടിലുള്ളത്.

1. നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി പഴയ നിലയിലേക്കു കാര്യങ്ങൾ പോയാൽ ഒക്ടോബറോടെ മൂന്നാം തരംഗം പാരമ്യത്തിലെത്താം. പ്രതിദിനം 3.2 ലക്ഷം കേസുകൾ വരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടാം.

2. പുതിയ വകഭേദങ്ങൾ ആവിർഭവിച്ചാൽ സെപ്റ്റംബറിൽ തന്നെ കോവിഡ് മൂന്നാം തരംഗം കടുക്കും. സ്ഥിതി രണ്ടാം തരംഗത്തെക്കാൾ തീവ്രമാകും. പ്രതിദിന കേസ് 5 ലക്ഷം വരെയെത്താം.

3. കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയാലും ഒക്ടോബർ അവസാനത്തോടെ മൂന്നാം തരംഗത്തെ കരുതിയിരിക്കണം. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതിദിനം 2 ലക്ഷത്തിൽ താഴെ കേസുകളേ ഉണ്ടാകൂ. വാക്സിനേഷന്റെ പുരോഗതി കണക്കിലെടുക്കാതെയാണ് ഈ സാധ്യതകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. കൂടുതൽ കുത്തിവയ്പ് നൽകുന്നതോടെ ഭീഷണി കുറയും.

കുട്ടികൾക്കു പ്രശ്നമാകുമോ?

രണ്ടാം തരംഗത്തിൽ കോവിഡ് പിടിപെട്ട കുട്ടികളിൽ 60% മറ്റു ഗുരുതര രോഗമുള്ളവരോ താഴ്ന്ന പ്രതിരോധശേഷിയുള്ളവരോ ആണ്. മൂന്നാം തരംഗം കുട്ടികളെ കൂടുതലായി ബാധിക്കുമെന്നതിനു ശാസ്ത്രീയ തെളിവില്ല. അതേസമയം, ഇപ്പോഴും കുട്ടികൾക്കു കുത്തിവയ്പു തുടങ്ങാത്തതിനാൽ ആശങ്ക നിലനിൽക്കുന്നു. കേരളത്തിലും ആന്ധ്രയിലും വാക്സീൻ ലഭിച്ചവരിൽ കൂടുതൽ സ്ത്രീകളാണ്. രാജ്യത്തെ പൊതുസ്ഥിതി മറിച്ചാണ്.

4,29,618 പേർക്ക് ഇന്നലെ കുത്തിവച്ചു

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്തു വാക്‌സിനേഷൻ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്നലെ 4,29,618 പേർക്കു വാക്‌സീൻ നൽകിയതായി മന്ത്രി വീണാ ജോർജ് അറിയിച്ചു. ചെന്നൈയിൽ നിന്നും മുംബൈയിൽ നിന്നുമായി 20 ലക്ഷം സിറിഞ്ച് ലഭ്യമായതോടെ സിറിഞ്ച് ക്ഷാമത്തിനു പരിഹാരമായതായും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.

English Summary: Warning for preparation to fight covid third wave