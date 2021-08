400 റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളും 90 ട്രെയിനും ‘സ്വകാര്യ’മാകും

ന്യൂഡൽഹി ∙ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആസ്തികൾ സ്വകാര്യമേഖലയ്ക്കു തുറന്നുകൊടുക്കാനുള്ള ‘ദേശീയ ധനസമ്പാദന പദ്ധതി’യിൽ ഓരോ മന്ത്രാലയത്തിനും നിശ്ചിത ടാർഗറ്റ് ഉണ്ടാകുമെന്നു േകന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ അറിയിച്ചു. ഉദാഹരണത്തിന് റെയിൽ മേഖലയിൽ 400 സ്റ്റേഷനുകളും 90 യാത്രാ ട്രെയിനുകളുമാണ് ടാർഗറ്റായി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഓരോ വർഷവും വിലയിരുത്തും.

മന്ത്രാലയങ്ങളുമായി ചർച്ച നടത്തി നിതി ആയോഗാണ് മാർഗരേഖ തയാറാക്കിയത്. നിലവിൽ കേന്ദ്രസ്ഥാപനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കായും സമാന പദ്ധതികൾ സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനങ്ങൾ ഉടൻ വരും.

നാലു വർഷത്തേക്കു മേഖല തിരിച്ചുള്ള വരുമാന പ്രതീക്ഷ ഇങ്ങനെ:

റെയിൽവേ

∙ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്: 1.5 ലക്ഷം കോടി

400 റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ, 90 പാസഞ്ചർ ട്രെയിൻ, 1,400 കിലോമീറ്റർ റെയിൽവേ റൂട്ട്, കൊങ്കൺ റെയിൽവേയുടെ 741 കിലോമീറ്റർ, ഹിൽ റെയിൽവേയുടെ 244 കിലോമീറ്റർ റൂട്ട്, ഗുഡ്സ് ഷെഡുകൾ 265 എണ്ണം, 15 റെയിൽവേ സ്റ്റേഡിയം അടക്കം.

റോഡ്

∙ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്: 1.6 ലക്ഷം കോടി രൂപ

നിർമിച്ചതും നിർമിക്കാൻ പോകുന്നതുമുൾപ്പെടെ 4 വരിക്കു മുകളിലുള്ള 26,700 കിലോമീറ്റർ റോഡ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാക്കും. കേരളത്തിലെ റോഡുകൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ടോൾ ഉൾപ്പെടെ പലതരം വരുമാന മാർഗങ്ങൾ പരിഗണനയിൽ.

വിമാനത്താവളം

∙ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്: 20,782 കോടി രൂപ

ലാഭകരമല്ലാത്ത വിമാനത്താവളങ്ങളെ ലാഭമുള്ള വൻകിട വിമാനത്താവളങ്ങളുമായി ചേർത്ത് പാക്കേജായി സ്വകാര്യമേഖലയ്ക്കു നൽകുന്നതു പരിഗണനയിലുണ്ട്. സ്വകാര്യ പങ്കാളികൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന മുംബൈ, ഡൽഹി, ഹൈദരാബാദ്, ബെംഗളൂരു എന്നീ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ സർക്കാരിനു ബാക്കിയുള്ള ഓഹരി കൂടി വിറ്റഴിച്ച് പണം സമാഹരിക്കും.

English Summary: 400 stations and 90 trains to be privatised