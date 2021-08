മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകർ രാജ്യത്തിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്തു: എൻഐഎ

മുംബൈ ∙ മലയാളികളായ റോണ വിൽസൻ, പ്രഫ. ഹനി ബാബു എന്നിവരുൾപ്പെടെ 16 മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകരെ മാവോയിസ്റ്റ് ബന്ധമുണ്ടെന്ന പേരി‍ൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത കേസിൽ, രാജ്യത്തിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യലടക്കമുള്ളവയാണ് കുറ്റങ്ങളുടെ കരടുരേഖയിൽ എൻഐഎ ആരോപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇൗ മാസം ആദ്യം സമർപ്പിച്ച കരടുരേഖയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ഇപ്പോഴാണു പുറത്തുവന്നത്. ജയിലിലായിരിക്കെ മരിച്ച ഫാ. സ്റ്റാൻ സ്വാമി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കെതിരെ ആരോപിച്ചിട്ടുള്ള കുറ്റങ്ങൾ ഇവയാണ്:

∙ എല്ലാവരും മാവോയിസ്റ്റ് സംഘടനകളുടെ സജീവപ്രവർത്തകരാണ്.

∙ അധികാരം പിടിച്ച് ‘ജനങ്ങളുടെ സർക്കാർ’ സ്ഥാപിക്കാനാണ് സംഘം പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നത്. ഭീകരവാദം വളർത്താൻ ശ്രമിച്ചു. അതിനായി ജെഎൻയു, ടാറ്റാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നു വിദ്യാർഥികളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്തു.

∙ ഗൂഢാലോചന നടത്തി, ആയുധങ്ങൾ കൈവശം വച്ചു.

∙ 2018 ൽ പുണെയിലെ ഭീമ-കൊറോഗാവിലുണ്ടായ ദലിത് –മറാഠ കലാപത്തിനു കാരണം അതിന്റെ തലേന്ന് മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ദലിത് സംഗമം(എൽഗാർ പരിഷത്ത്)ആണ്.

