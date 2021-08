സിസ്റ്റർ തെരേസ ഉൾപ്പെടെ 78 പേർ കൂടിയെത്തി

ന്യൂഡൽഹി ∙ കാബൂളിൽ കുടുങ്ങിയ മലയാളി കന്യാസ്ത്രീ സിസ്റ്റർ തെരേസ ക്രാസ്റ്റ ഉൾപ്പെടെ 78 പേർ തജിക്കിസ്ഥാൻ വഴി ഇന്ത്യയിലെത്തി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യോമസേനയുടെ സി-17 ഗ്ലോബ്മാസ്റ്റർ വിമാനത്തിൽ തജിക്കിസ്ഥാൻ തലസ്ഥാനമായ ദുഷാൻബെയിലെത്തിയ സംഘം, എയർ ഇന്ത്യ വിമാനത്തിൽ ഇന്നലെ രാവിലെ പത്തിനാണു ഡൽഹിയിലിറങ്ങിയത്. സംഘത്തിൽ 44 പേർ അഫ്ഗാൻ സിഖുകാരാണ്. ഒഴിപ്പിക്കൽ ദൗത്യത്തിന് ‘ഓപ്പറേഷൻ ദേവീശക്തി’ എന്നു പേരിട്ടു.



ഇന്നലെയെത്തിയ എല്ലാവരും ഡൽഹി നജഫ്ഗഡിലെ ഐടിബിപി ചാ‌വ്‌ല ക്യാംപിൽ 14 ദിവസത്തെ ക്വാറന്റീനിലാണ്. വിമാനത്താവളത്തിലെ ആർടിപിസിആർ പരിശോധനയിൽ 4 പേർ കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി. സിസ്റ്റർ തെരേസ നെഗറ്റീവാണ്.

English Summary: 25 Indians among 78 more evacuated from Afghanistan