പോക്സോ കേസിലെ വിവാദ വിധി: കേന്ദ്രത്തെ പിന്തുണച്ച് മഹാരാഷ്ട്ര

ന്യൂഡൽഹി ∙ കയ്യുറ ധരിച്ചു പീഡിപ്പിക്കുന്നയാളെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കണമെന്നു പറയുംപോലെയാണു വസ്ത്രത്തിനു മുകളിലൂടെയുള്ള പീഡനം കുറ്റമായി കാണാനാകില്ലെന്ന വിധിയെന്നു സുപ്രീം കോടതിയിൽ അറ്റോണി ജനറൽ കെ.കെ. വേണുഗോപാൽ വ്യക്തമാക്കി. വസ്ത്രത്തിനു പുറത്തുകൂടി സ്പർശിച്ചാൽ ലൈംഗിക പീഡനമായി കണക്കാക്കാനാവില്ലെന്ന ബോംബെ ഹൈക്കോടതി വിധി റദ്ദാക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇക്കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിലാണു വിവാദ നിരീക്ഷണങ്ങളുമായി ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയുടെ നാഗ്പുർ ബെഞ്ച് പോക്സോ കേസിലെ പ്രതിയെ വിട്ടയച്ചത്.



മുംബൈ ഹൈക്കോടതിയിലെ ജസ്റ്റിസ് പുഷ്പ ഗനേഡിവാലയുടെ വിധി ദൂരവ്യാപക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാതെയുള്ളതാണ്. മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാരിനു വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകനും അറ്റോർണി ജനറലിന്റെ വാദങ്ങളെ പിന്തുണച്ചു.

English Summary: Attorney General urges Supreme Court to reverse ‘skin to skin’ contact verdict in POCSO case