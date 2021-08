കോവിഡ്: അവരെല്ലാം പുറത്ത്; പകച്ച് തന്നെ കേരളം, ഇപ്പോഴും ചിന്ത നിയന്ത്രണങ്ങളെപ്പറ്റി

ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ കോവിഡ് കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് കേരളത്തിലായിരുന്നു. കൂടുതൽ കേസുകളുണ്ടായതു മഹാരാഷ്ട്രയിലും. ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ കോവിഡ് ബാധിതർ മരിച്ച ഇടമാണ് ഡൽഹി. തീവ്രമായ രണ്ടാം തരംഗവും കടന്ന് മഹാരാഷ്ട്രയും ഡൽഹിയുമെല്ലാം സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്കു കടക്കുമ്പോഴും നിയന്ത്രണങ്ങൾ കടുപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് കേരളം ചിന്തിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. കോവിഡ് കണക്കുകളിൽ കേരളവും മഹാരാഷ്ട്രയും തമിഴ്നാടും കർണാടകയും ഡൽഹിയും നീങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെ:



വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ

കേരളം: കു‌ട്ടികളുടെ വാക്സിനേഷൻ പൂർത്തിയാകുകയും കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ അനുമതി ലഭിക്കുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ സ്കൂൾ തുറക്കൂ.

തമിഴ്നാട്: സെപ്റ്റംബർ 1 മുതൽ കോളജുകളും 9– 12 ക്ലാസുകാർക്കു സ്കൂളുകളും തുറക്കും. 1 മുതൽ 8 വരെയുള്ള ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുന്നത് സെപ്റ്റംബർ 15 നു ശേഷം തീരുമാനിക്കും.

കർണാടക: 9-12 വരെ ക്ലാസ്സുകാർക്ക് റഗുലർക്ലാസുകൾ ഇന്നലെ ആരംഭിച്ചു. ഡിഗ്രി മുതൽ ഉള്ള കോളജുകൾ ജൂലൈയിൽ തുറന്ന് ഓഫ്‌ലൈൻ ക്ലാസുകൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾക്കും സൗകര്യമുണ്ട്.

മഹാരാഷ്ട്ര: കോവിഡ് മുക്തമായ നഗര മേഖലകളിൽ 8 മുതൽ 12 വരെ ക്ലാസുകൾ ഇൗ മാസം 17ന് പുനരാരംഭിക്കാൻ സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയെങ്കിലും ടാസ്ക് ഫോഴ്സിന്റെ എതിർപ്പിനെത്തുടർന്ന് തീരുമാനം നീട്ടി. കോവിഡ് മുക്തമായ ഗ്രാമമേഖലകളിൽ 5 മുതൽ 7 വരെ ക്ലാസുകൾ പുനരാരംഭിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും തീരുമാനം മരവിപ്പിച്ചു.

ഡൽഹി: രണ്ടാം തരംഗം ഒഴിഞ്ഞെങ്കിലുംസ്കൂളുകൾ പൂർണമായി തുറന്നിട്ടില്ല. 10, 12 ക്ലാസുകാർക്ക് സംശയനിവാരണത്തിനായി സ്കൂളുകളിലെത്താം.

നിയന്ത്രണങ്ങൾ എങ്ങനെ?

കേരളം: വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളും മറ്റും തിങ്കൾ മുതൽ ശനി വരെ തുറക്കാൻ അനുവദിച്ചെങ്കിലും പ്രവർത്തന സമയം രാവിലെ 7 മുതൽ രാത്രി 9 വരെയാക്കി നിയന്ത്രിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞായറാഴ്ച ലോക്ഡൗൺ. പഞ്ചായത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നഗര പ്രദേശത്തെ ജനസംഖ്യയിൽ 1000 പേരിൽ പത്തിലധികം രോഗികൾ ഒരാഴ്ച‍യുണ്ടായാൽ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ഡൗൺ. കടകളും മറ്റും സന്ദർശിക്കുന്നവർ രണ്ടാഴ്ച മുൻപ് ആദ്യ ഡോസ് വാക്സിനേഷനെങ്കിലും എടുത്ത‍വരോ 72 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ആർടിപിസിആർ നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ചവരോ അതുമല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം മുൻപ് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയി രോഗമുക്തി നേടിയവരോ ആയിരിക്കണമെന്നു നിബന്ധനയുണ്ടെങ്കിലും കർശനമായി നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ല.

തമിഴ്നാട്: എല്ലാ കടകൾക്കും രാത്രി 10 വരെ പ്രവർത്തിക്കാം. ലോക്ഡൗൺ കാലത്ത് ഹോട്ടലുകൾ, അവശ്യ സേവന കടകൾ എന്നിവ മാത്രം തുറന്നു. ഹോട്ടലുകൾക്കു പ്രത്യേക സമയക്രമം നൽകി.

കർണാടക: ഈ മാസം 30 വരെ രാത്രി കർഫ്യു (രാത്രി 9 മുതൽ രാവിലെ 5 വരെ) പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബെംഗളൂരുവിൽ‍ നിരോധനാജ്ഞ നിലവിലുണ്ട്. രാത്രി കർഫ്യു സമയത്തും സംസ്ഥാനാന്തര, ജില്ലാന്തര യാത്രാവിലക്കില്ല. യാത്രാ രേഖകൾ പാസ് ആയി ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു. രാത്രി 9 വരെ എല്ലാ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളും തുറക്കാം. ലോക്ഡ‍ൗൺ കാലയളവിൽ പോലും ദിവസവും രാവിലെ 6 മുതൽ 10 വരെ ബാറുകൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ കടകളും തുറക്കാൻ അനുമതി ഉണ്ടായിരുന്നു.

മഹാരാഷ്ട്ര: ലോക്ഡൗൺ ഇളവുകൾ നൽകിത്തുടങ്ങിയപ്പോൾ ‌ഞായറാഴ്ച ഒഴികെ എല്ലാ ദിവസവും വൈകിട്ടു 4 വരെയായിരുന്നു കടകൾക്കും ഹോട്ടലുകൾക്കും പ്രവർത്തനാനുമതി. ഇൗ മാസം 15 മുതൽ കടകൾക്ക് രാത്രി 10 വരെ പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുമതിയുണ്ട്. ബാറുകൾക്കും ഹോട്ടലുകൾക്കും മാളുകൾക്കും 50 ശതമാനം ശേഷിയോടെ രാത്രി 10 വരെ പ്രവർത്തിക്കാം, മാളുകളിൽ 2 ഡോസ് വാക്സീൻ എടുത്തവർക്കാണ് പ്രവേശനാനുമതി. തിയറ്ററുകളും ആരാധനാലയങ്ങളും തുറന്നിട്ടില്ല. തുറന്ന മൈതാനങ്ങളിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വിവാഹച്ചടങ്ങിൽ 200 പേർ‍ക്കു പങ്കെടുക്കാം. ഹാളുകളിൽ ശേഷിയുടെ 50% പേർക്കും (100 പേരിൽ കൂടുതൽ പാടില്ല).

ഡൽഹി: വ്യാപാര വാണിജ്യ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ ഇളവുകൾ നൽകി. നിലവിൽ കടകളുംചന്തകളും 11 മണിവരെയും റസ്റ്ററന്റുകൾ ഒരുമണിവരെയും പ്രവർത്തിക്കാം.

