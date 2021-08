സർവ കക്ഷി യോഗത്തിൽ വിദേശകാര്യമന്ത്രി: ‘താലിബാനോടുള്ള നയം പിന്നീട്’

ന്യൂഡൽഹി ∙ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ സ്ഥിതി ആശങ്കാജനകമാണെന്നും പരമാവധി ഇന്ത്യക്കാരെ നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടരുകയാണെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്. ജയശങ്കർ പറഞ്ഞു. താലിബാൻ ഭരണകൂടത്തോടു സ്വീകരിക്കേണ്ട നയം ഇന്ത്യ പിന്നീടു തീരുമാനിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിളിച്ച സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. സാധാരണക്കാരെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിനു പകരം എംബസി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആദ്യം തിരികെയെത്തിച്ചതിന്റെ കാരണം ഏതാനും കക്ഷി നേതാക്കൾ ആരാഞ്ഞു. സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാലാണിതെന്ന് ജയശങ്കർ മറുപടി നൽകി.

ഇന്ത്യക്കാരെ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിലെ 20 ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉൾപ്പെടുത്തി 16ന് അഫ്ഗാൻ സെല്ലിനു രൂപം നൽകി. അഫ്ഗാനിലുള്ള ഇന്ത്യക്കാരെ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമം തുടരുകയാണ്. ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന അഫ്ഗാൻ പൗരൻമാരെയും സഹായിക്കുമെന്നു ജയശങ്കർ വ്യക്തമാക്കി. 31 കക്ഷികളുടെ പാർലമെന്ററി പാർട്ടി നേതാക്കൾ പങ്കെടുത്തു.

രക്ഷാദൗത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച കേന്ദ്ര നടപടിയെ നേതാക്കൾ സ്വാഗതം ചെയ്തു. യോഗത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി പങ്കെടുക്കാത്തതിനെ കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏതാനും പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ ചോദ്യം ചെയ്തു. 2001 ൽ അഫ്ഗാനിലെ യുഎസ് അധിനിവേശ കാലത്ത് വിളിച്ചുചേർത്ത 2 സർവകക്ഷി യോഗങ്ങളിലും പ്രധാനമന്ത്രി എ.ബി. വാജ്പേയി പങ്കെടുത്തിരുന്നുവെന്ന് മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെ (കോൺഗ്രസ്) ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാരായ പീയൂഷ് ഗോയൽ, പ്രഹ്ലാദ് ജോഷി, മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി എച്ച്.ഡി. ദേവെഗൗഡ (ജെഡിഎസ്), ശരദ് പവാർ (എൻസിപി), അധീർ രഞ്ജൻ ചൗധരി (കോൺഗ്രസ്), ടി.ആർ. ബാലു (ഡിഎംകെ), ബിനോയ് വിശ്വം (സിപിഐ), എൻ.കെ. പ്രേമചന്ദ്രൻ (ആർഎസ്പി), തോമസ് ചാഴികാടൻ (കേരള കോൺഗ്രസ് എം), എം.വി. ശ്രേയാംസ്കുമാർ (എൽജെഡി) തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. ‌യുഎസിനെ അമിതമായി ആശ്രയിക്കുന്ന വിദേശ നയം ഇന്ത്യയ്ക്കു ഗുണം ചെയ്യില്ലെന്ന് ബിനോയിയും പ്രേമചന്ദ്രനും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. യുഎസ് മാത്രമല്ല റഷ്യ, ഇറാൻ എന്നിവയുമായും ഇന്ത്യയ്ക്കു മികച്ച ബന്ധമുണ്ടെന്നു ജയശങ്കർ മറുപടി നൽകി.

English Summary: Doing All To Evacuate Indians In Afghanistan: Centre At All-Party Meet