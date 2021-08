മടക്കി അയച്ചു; ഗാന്ധിജിയുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇതു പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല: അഫ്ഗാൻ വനിതാ എംപി

ചികിത്സയ്ക്കായി ഇന്ത്യയിലെത്തിയ തന്നെ വിമാനത്താവളത്തിനു പുറത്തിറങ്ങാൻ പോലും അനുവദിക്കാതെ മടക്കി അയച്ചതായി അഫ്ഗാനിലെ വനിതാ എംപി: രംഗീന കർഗറിന്റെ പരാതി. ഇസ്താംബുളിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ 20നുള്ള വിമാനത്തിൽ ഡൽഹിയിലിറങ്ങിയ രംഗീനയെ അതേ വിമാനത്തിൽ ദുബായ് വഴി ഇസ്താംബുളിലേക്കു മടക്കി അയയ്ക്കുകയായിരുന്നു.

ഗാന്ധിജിയുടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇത്തരമൊരു അനുഭവം പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലെന്നു രംഗീന പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചു. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുമെന്നു വ്യക്തമാക്കി. ഇതിനിടെ, കാബൂളിൽ നിന്ന് 24 ഇന്ത്യക്കാരെയും 11 നേപ്പാൾ പൗരൻമാരെയും വ്യോമസേനാ വിമാനത്തിൽ ഇന്നലെ യുപിയിലെ ഹിൻഡൻ വ്യോമതാവളത്തിലെത്തിച്ചു.

