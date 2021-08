കേസ് തീരാൻ 2030 ആകും: ദൈവത്തെ വിളിച്ച് കോടതി

ന്യൂഡൽഹി ∙ എംഎൽഎമാർക്കും എംപിമാർക്കുമെതിരായ കേസുകളിലെ അന്വേഷണം വൈകുന്നതിന്റെ പേരിൽ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്കു സുപ്രീം കോടതിയുടെ രൂക്ഷ വിമർശനം. 10 – 15 വർഷമായി കേസുകൾ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നു. പല കേസുകളിലും കുറ്റപത്രം പോലും സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല. സ്വത്തു കണ്ടുകെട്ടുക മാത്രമാണ് ഇഡി ചെയ്യുന്നത്. കുറ്റപത്രം വേഗത്തിൽ നൽകണം. വിചാരണ പൂർത്തിയാക്കാനും നീതി നടപ്പാക്കാനും ഇതു പ്രധാനമാണെന്നു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എൻ.വി. രമണ പറഞ്ഞു.



ഒരു കേസ് തീരാൻ 2030 ആകുമെന്ന് അന്വേഷണ ഏജൻസി തന്നെ അറിയിച്ചതായി അമിക്കസ് ക്യൂറി വിജയ് ഹൻസാരിയ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയപ്പോൾ, ‘എന്റെ ദൈവമേ’ എന്നായിരുന്നു ജസ്റ്റിസ് ഡി.വൈ. ചന്ദ്രചൂഡിന്റെ പ്രതികരണം.

