പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെന്നു കബളിപ്പിച്ചു രാജകീയവാസം; 2 പേർ പിടിയിൽ

പുൽപള്ളി ∙ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെന്ന വ്യാജേന വനപാലകരെ കബളിപ്പിച്ചു വയനാട്ടിൽ വനത്തിനുള്ളിൽ താമസിച്ചു വിലസിയ സംഘത്തിലെ 2 പേരെ പൊലീസ് പിടികൂടി. തിരുവനന്തപുരം വാമനപുരം സ്വദേശി എ.ആര്‍.രാജേഷ് (34), കൊല്ലം സ്വദേശി പി.പ്രവീണ്‍ (27) എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. സംഘ നേതാവ് ദീപക്, ഇയാളുടെ ഗണ്‍മാനായി നടിച്ച എം.ഗിരീഷ് എന്നിവര്‍ ഒളിവിലാണ്.

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണെന്ന വ്യാജേനയാണു സംഘം രണ്ടാഴ്ച ചുറ്റിയടിച്ചത്. തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്ന് വിമാനത്തില്‍ ഹൈദരാബാദിലും ബെംഗളൂരുവിലും എത്തിയ ശേഷമാണ് വയനാട്ടിലെത്തിയത്. നക്ഷത്ര ഹോട്ടലുകളിലായിരുന്നു താമസം. വയനാട്ടിലെത്തിയ സംഘം വനപാലകരെ കബളിപ്പിച്ച് വെട്ടത്തൂരിലെ വാച്ച് ടവറില്‍ താമസിച്ചു. വിഐപി പരിഗണനകളോടെയായിരുന്നു കാനനവാസം. ഉന്നത സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടിച്ച ദീപക്കിന് രണ്ട് ഗണ്‍മാന്‍മാരും ഒരു സഹായിയുമുണ്ടായിരുന്നു. ഒട്ടേറെ വ്യാജരേഖകളും ഫയലുകളും ഇവരുടെ പക്കലുണ്ടായിരുന്നു. വയനാട്ടില്‍ വിവിധ കേസുകള്‍ അന്വേഷിക്കാനെത്തിയതെന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിശ്വസിപ്പിച്ചത്.

വെട്ടത്തൂരിലെ താമസത്തിനു ശേഷം വടക്കനാട്ട് സ്വകാര്യ റിസോര്‍ട്ടില്‍ താമസിച്ച പ്രതികളെ മദ്യപിച്ച് ബഹളമുണ്ടാക്കിയതിന്റെ പേരില്‍ ബത്തേരി പൊലീസ് വിളിച്ചുവരുത്തിയിരുന്നു. അവിടെയും ഉന്നതരാണെന്നു പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. ആള്‍മാറാട്ടം, വഞ്ചന തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങള്‍ക്കെതിരെ വനപാലകര്‍ പരാതി നല്‍കിയതോടെയാണ് പൊലീസ് അന്വേഷണമാരംഭിച്ചത്. ഇവരുടെ ആധാര്‍രേഖകളിൽനിന്ന് ലഭിച്ച വിവരപ്രകാരം പ്രതികളുടെ വീട്ടിലെത്തിയാണ് 2 പേരെ പിടികൂടിയത്.

ദീപക് തങ്ങളെയും കബളിപ്പിച്ചുവെന്ന് പിടിയിലായവർ പറയുന്നു. പട്ടാളത്തില്‍ ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് തന്റെ പക്കല്‍ നിന്ന് 3.75 ലക്ഷം രൂപ വാങ്ങിയെന്ന് കൊല്ലം സ്വദേശി പ്രവീണ്‍ മൊഴി നല്‍കി. അനാഥനായ തനിക്ക് ജോലി ശരിപ്പെടുത്താമെന്നു പറഞ്ഞാണു കൂടെ കൂട്ടിയതെന്ന് രാജേഷും പറയുന്നു.

