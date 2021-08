സുപ്രീം കോടതിയിലെക്ക് 9 പുതിയ ജഡ്ജിമാർ; ജഡ്ജി നിയമനം 2 വർഷത്തിനു ശേഷം

ന്യൂഡൽഹി ∙ 2 വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷമാണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ പുതിയ ജഡ്ജിമാരെ നിയമിക്കുന്നത്. ഈ മാസം 2 പേർ വിരമിച്ചതോടെ ജഡ്ജിമാരുടെ ഒഴിവ് 10 ആയി ഉയർന്നിരുന്നു. കേസുകളുടെ ബാഹുല്യവും കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയും പ്രവർത്തനത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചിരിക്കെയാണ് 9 പുതിയ ജഡ്ജിമാർ സുപ്രീം കോടതിയിലെത്തുന്നത്.

മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമാരായ രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ്, എസ്.എ. ബോബ്ഡെ എന്നിവ‍രുടെ അധ്യക്ഷതയിലുള്ള കൊളീജിയങ്ങൾക്കു പുതിയ നിയമന ശുപാർശകൾ നൽകാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ജസ്റ്റിസ് ബോബ്ഡെ, വിരമിക്കാൻ ഒരു മാസം ശേഷിക്കെ കൊളീജിയം വിളിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഏകാഭിപ്രായമില്ലാതെ പോയി.

ത്രിപുര ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അഖിൽ ഖുറേഷിയുടെ പേര് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കമായിരുന്നു പ്രധാന പ്രതിസന്ധി. ഖുറേഷിയുടെ പേര് ആദ്യം ശുപാർശ ചെയ്യണമെന്ന് നിലപാടെടുത്ത കൊളീജിയം അംഗം ജസ്റ്റിസ് റോഹിന്റൻ നരിമാൻ വിരമിച്ചു ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലാണ് കൊളീജിയം പുതിയ ജഡ്ജിമാരായി 9 പേരെ ശുപാർശ ചെയ്തത്.

ജസ്റ്റിസ് സി.ടി. രവികുമാറിനു പുറമേയുള്ള പുതിയ ജഡ്ജിമാർ:

∙ ജസ്റ്റിസ് ബി.വി. നാഗരത്ന (59)

കർണാടക സ്വദേശി. 2010 ൽ സ്ഥിരം ജഡ്ജിയായി. നിലവിൽ കർണാടക ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി. പിതാവ് ഇ.എസ്. വെങ്കട്ടരാമയ്യ 1989 ൽ ഇന്ത്യയുടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസായിരുന്നു.

∙ ജസ്റ്റിസ് ഹിമ കോഹ്‍ലി (61)

ഡൽഹി സ്വദേശി. നിലവിൽ തെലങ്കാന ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്. 2017 ൽ സ്ഥിരം ജഡ്ജിയായി.

∙ ജസ്റ്റിസ് ബി.എം. ത്രിവേദി (61)

ഗുജറാത്ത് സ്വദേശി. 2011 ൽ സ്ഥിരം ജഡ്ജിയായി. നിലവിൽ ഗുജറാത്ത് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി.

∙ ജസ്റ്റിസ് അഭയ് ഓക്ക (61)

മഹാരാഷ്ട്ര സ്വദേശി. 2005 ൽ സ്ഥിരം ജഡ്ജിയായി. 2019 മുതൽ കർണാടക ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്.

∙ ജസ്റ്റിസ് വിക്രം നാഥ് (59)

സ്വദേശം ഗുജറാത്ത്. 2006 ൽ സ്ഥിരം ജഡ്ജിയായി. 2019 മുതൽ ഗുജറാത്ത് ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്.

∙ ജസ്റ്റിസ് ജെ.കെ. മഹേശ്വരി (60)

മധ്യപ്രദേശ് സ്വദേശം. 2008 സ്ഥിരം ജഡ്ജിയായി. 2019 ൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസായി. നിലവിൽ സിക്കിം ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്.

∙ ജസ്റ്റിസ് എം.എം. സുന്ദരേശ് (59)

തമിഴ്നാട് ഈറോഡ് സ്വദേശി. 2011 മുതൽ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി.

∙ ജസ്റ്റിസ് പി.എസ്. നരസിംഹ (58)

സുപ്രീം കോടതിയിലെ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ. ബാർ അസോസിയേഷനിൽ നിന്നു ജഡ്ജിയായി നേരിട്ടുള്ള നിയമനം. 2008 ൽ സീനിയർ അഭിഭാഷകനായി. നേരത്തെ, അഡീഷനൽ സോളിസിറ്റർ ജനറലായിരുന്നു.

