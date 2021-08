എംപി, എംഎൽഎ കേസുകൾ പിൻവലിച്ചതിനെതിരെ കോടതി

ന്യൂഡൽഹി ∙ എംപിമാരും എംഎൽഎമാരും പ്രതികളായ ക്രിമിനൽ കേസുകൾ അനുമതിയില്ലാതെ പിൻവലിച്ച സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ നടപടി പുനഃപരിശോധിക്കാൻ സുപ്രീംകോടതി നിർദേശിച്ചു. കേരളം ഉൾപ്പെടെ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഗുരുതര സ്വഭാവമുള്ള കേസുകൾ പോലും അനുമതിയില്ലാതെ പിൻവലിച്ചെന്നു വിലയിരുത്തിയാണ് നടപടി. ഉത്തർപ്രദേശ്, കർണാടക, തമിഴ്നാട്, തെലങ്കാന എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിൽ കേസുകൾ പിൻവലിച്ചതായി അമിക്കസ് ക്യൂറി വിജയ് ഹാൻസാരിയ നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു.

ഹൈക്കോടതിയുടെ അനുമതിയില്ലാതെ കഴിഞ്ഞവർഷം സെപ്റ്റംബറിനു ശേഷം പിൻവലിച്ച കേസുകളാണ് പുനഃപരിശോധിക്കുക. കേസുകൾ പിൻവലിച്ചതിന്റെ കാരണം സർക്കാരുകൾ വ്യക്തമാക്കണം. അതിനു മുന്നോടിയായി പിൻവലിച്ച കേസുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ഹൈക്കോടതികൾക്കു കൈമാറണം. ഇവ പരിശോധിച്ച ശേഷം ഹൈക്കോടതികൾക്കു തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കാമെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എൻ.വി. രമണ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് നിർദേശിച്ചു.

ജനപ്രതിനിധികൾ ഉൾപ്പെട്ട 36 ക്രിമിനൽ കേസുകളാണ് 2020 സെപ്റ്റംബർ മുതൽ 2021 ജൂലൈ 31 വരെ കേരള സർക്കാർ പിൻവലിച്ചത്. തിരുവനന്തപുരം ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതി – 3ൽ 16 കേസും കോടതി 4–ൽ 10 കേസും പിൻവലിച്ചു. തളിപ്പറമ്പ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതി (5), കണ്ണൂർ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതി (4), മാനന്തവാടി ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതി (1) എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നാണു ബാക്കി കേസുകൾ പിൻവലിച്ചത്.

