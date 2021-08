ഭർത്താവ് ബലാൽസംഗം ചെയ്യുന്നത് കുറ്റമല്ലെന്നു ഹൈക്കോടതി

റായ്പുർ ∙ ഭാര്യയുമായി ബലാൽക്കാരമായി ഭർത്താവു നടത്തുന്ന ലൈംഗികബന്ധം ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമപ്രകാരം ബലാൽസംഗമായി കാണാനാവില്ലെന്നു ഛത്തീസ്ഗഡ് ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ഭാര്യക്കു 15ൽ താഴെയാണ് പ്രായമെങ്കിൽ മാത്രമെ ഇതു കുറ്റകരമാവൂ.

ബലാൽക്കാരമായോ അതല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയുടെ എതിർപ്പോടുകൂടിയോ ആയാലും ദമ്പതികൾക്കിടയിൽ ഏതുതരത്തിലുള്ള ലൈംഗികബന്ധവും കുറ്റകരമാകുന്നില്ല. അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു വകുപ്പും ഇന്ത്യൻ നിയമവ്യവസ്ഥയിലില്ലെന്ന് ജസ്റ്റിസ് എൻ.കെ. ചന്ദ്രവംശി വ്യക്തമാക്കി. ബലാൽസംഗത്തിനു കേസെടുക്കണമെന്ന ആവശ്യം തള്ളിയ കോടതി, പ്രകൃതിവിരുദ്ധ ലൈംഗികബന്ധത്തിന് 377 പ്രകാരമുള്ള കുറ്റവും സ്ത്രീകളോടുള്ള ക്രൂരതയ്ക്ക് 498എ പ്രകാരമുള്ള കുറ്റവും നിലനിർത്തി.

English Summary: Sexual act by husband not rape even if by force says Chhattisgarh high court