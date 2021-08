മോഷ്ടാവെന്നാരോപിച്ച് ട്രക്കിൽ കെട്ടിവലിച്ച ആദിവാസി യുവാവിന് ദാരുണാന്ത്യം

ഭോപാൽ ∙ മോഷ്ടാവെന്നാരോപിച്ച് ജനക്കൂട്ടം ട്രക്കിനു പിന്നിൽ കെട്ടിവലിച്ച ആദിവാസി യുവാവിന് ദാരുണാന്ത്യം. മധ്യപ്രദേശിലെ നീമച്ചിൽ വ്യാഴാഴ്ച നടന്ന സംഭവത്തിന്റെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചതിനു പിന്നാലെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ 8 പ്രതികളിൽ 5 പേരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.



ബാന്താ ഗ്രാമവാസിയായ കനയ്യ ഭീൽ (45) ആണു കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സുഹൃത്തിനൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്നതിനിടെ ബൈക്ക് ഗുജ്ജർ വിഭാഗക്കാരനായ ഒരാളെ ഇടിച്ചതാണു സംഭവത്തിലേക്കു നയിച്ചതെന്നാണു സൂചന.

മോഷ്ടാവിനെ പിടികൂടിയതായി അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പൊലീസ് എത്തുമ്പോഴേക്കും യുവാവ് മൃതപ്രായനായിരുന്നു. ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല. മർദനത്തിനുശേഷം കാലുകൾ ബന്ധിച്ചാണ് യുവാവിനെ പിക്കപ്പ് ട്രക്കിനു പിന്നിൽ കെട്ടിവലിച്ചത്.

English Summary: Tribal man dies after being tied to vehicle, dragged in MP