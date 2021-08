ശ്രീരാമൻ എല്ലാവരുടേതും: രാഷ്ട്രപതി റാംനാഥ് കോവിന്ദ്

ന്യൂഡൽഹി∙ ശ്രീരാമനില്ലാത്ത അയോധ്യ അയോധ്യയല്ലെന്നു രാഷ്ട്രപതി റാംനാഥ് കോവിന്ദ് പറഞ്ഞു. രാമൻ എല്ലാവരുടേതുമാണ്, രാമൻ എല്ലാവരിലുമുണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൽ രാമനെയും സീതയെയും കണ്ടെത്തണം. രാമനോടുള്ള ബഹുമാനവും ഇഷ്ടവുമാകണം തനിക്കു പേരിടുമ്പോൾ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നത്.



പൊതുജീവിതത്തിൽ മഹാത്മാ ഗാന്ധി ശ്രീരാമന്റെ ആദർശങ്ങളാണു പിൻപറ്റിയത്. ഗാന്ധിജി തന്റെ സങ്കൽപത്തിലുള്ള ഇന്ത്യയെ വിളിച്ചതും രാമരാജ്യമെന്നാണ്–‌‌അയോധ്യയിൽ രാമായണ കോൺക്ലേവ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യവേ, രാഷ്ട്രപതി പറഞ്ഞു. രാം ലല്ല പ്രതിഷ്ഠയുള്ള താൽക്കാലിക ക്ഷേത്രത്തിൽ അദ്ദേഹം പ്രാർഥിച്ചു. നിർമാണം പുരോഗമിക്കുന്ന രാമക്ഷേത്രവും ഹനുമാൻ ഗഡി ക്ഷേത്രവും സന്ദർശിച്ചു.

യുപി ഗവർണർ ആനന്ദിബെൻ പട്ടേൽ, കേന്ദ്രമന്ത്രി ദർശന വിക്രം ജർദോഷ്, യുപി മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് തുടങ്ങിയവർ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.

രാമായണ കോൺക്ലേവിലൂടെ രാമായണത്തെ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് യുപി സർക്കാരിനെ പ്രശംസിച്ച രാഷ്ട്രപതി ക്ഷേത്രപരിസരത്ത് വൃക്ഷത്തൈ നട്ടു.നിർമാണം പുരോഗമിക്കുന്ന രാമക്ഷേത്രത്തിന്റെ ചെറുമാതൃക രാഷ്ട്രപതിക്കു സമ്മാനിച്ചു.

4 ദിവസത്തെ യുപി സന്ദർശനത്തിനെത്തിയ രാഷ്ട്രപതി ലക്നൗവിൽ നിന്നു സ്പെഷൽ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ട്രെയിനിലാണ് അയോധ്യയിലെത്തിയത്.

English Summary: Ayodhya is nothing without Lord Ram: President Ram Nath Kovind