അസമിൽ കോൺഗ്രസ് മഹാസഖ്യത്തിൽ വിള്ളൽ

ഗുവാഹത്തി ∙ ബദ്റുദീൻ അജ്മൽ നേതൃത്വം നൽകുന്ന എഐഡിയുഎഫുമായും ബോഡോലാൻഡ് പീപ്പിൾസ് ഫ്രണ്ടുമായുമുള്ള (ബിപിഎഫ്) സഖ്യം വിടുകയാണെന്ന് അസം കോൺഗ്രസ് അറിയിച്ചു. ഭൂപേൻ ബോറയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിലാണു തീരുമാനം. നിയമസഭാതിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുന്നോടിയായി കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിൽ പത്തു പാർട്ടികൾ രൂപീകരിച്ച മഹാസഖ്യത്തിലാണു വിള്ളലുണ്ടായിരിക്കുന്നത്.

ബിജെപിയോടുള്ള എഐഡിയുഎഫിന്റെ പെരുമാറ്റവും മനോഭാവവും അമ്പരപ്പിക്കുന്നെ’ന്നു കോൺഗ്രസ് വക്താവ് ബൊബീറ്റ ശർമ പറഞ്ഞു. ബിജെപിയെയും മുഖ്യമന്ത്രിയെയും എഐഡിയുഎഫ് തുടർച്ചയായി പ്രശംസിക്കുന്നതിൽ ദുരൂഹതയുണ്ട്. ഇതു ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിഛായയും തകർക്കുന്നു.

English Summary: Assam Congress To Cut Ties With Key 'Mahajot' Allies Over "BJP Praise"