ചികിത്സയ്ക്കെത്തുന്നവർക്ക് പൊതുക്വാറന്റീൻ വേണ്ട: കർണാടക

ബെംഗളൂരു∙ കേരളത്തില്‍ നിന്നെത്തുന്നവർക്കു കർണാടകയിൽ നിർബന്ധമാക്കിയ ഒരാഴ്ചത്തെ പൊതു ക്വാറന്റീൻ, ചികിത്സ ഉൾപ്പെടെ അടിയന്തര ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വരുന്നവർക്കു ബാധകമാകില്ല. ഇവർ ആർടിപിസിആർ കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയാൽ മതിയെന്നും ബെംഗളൂരു നഗരസഭാ ആരോഗ്യവിഭാഗം സ്പെഷൽ കമ്മിഷണർ ഡി. രൺദീപ് പറഞ്ഞു. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലാതെ ചികിത്സയ്ക്കെത്തുന്ന രോഗികൾക്ക് അതത് ആശുപത്രികളിൽ കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തും.

∙ പരീക്ഷ, ഇന്റർവ്യൂ,ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി വരുന്നവർ പൊതുക്വാറന്റീനിൽ കഴിയണം.

∙ 2 ഡോസ് വാക്സീനുമെടുത്തവർക്കും വിദ്യാർഥികൾക്കുമെല്ലാം ക്വാറന്റീൻ നിർബന്ധം.

∙ വാക്സീൻ എടുത്തവരടക്കം എല്ലാവർക്കും കർണാടകയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ 72 മണിക്കൂറിനിടയിലെ ആർടിപിസിആർ രേഖ വേണം.

ഇന്നു മുതൽ കർശനമായേക്കും

താമസിപ്പിക്കാനുള്ള ഹോട്ടലുകൾ സജ്ജമാകാത്തതിനെ തുടർന്ന് ഇന്നലെ‌ യാത്രക്കാരെ ക്വാറന്റീനിലേക്ക് അയച്ചില്ല. നേരത്തെ കോവിഡ് സെന്ററുകളായിരുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ക്വാറന്റീൻ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കാനുള്ള നീക്കവും നടക്കുന്നു. ഇന്നുമുതൽ നടപടി ശക്തമാക്കുമെന്നും വിശദ മാർഗനിർദേശം പുറത്തിറക്കുമെന്നും രൺദീപ് പറഞ്ഞു.

ഇന്നലെ ബെംഗളൂരുവിലെ റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനുകളിലും ബസ് ടെര്‍മിനലുകളിലും ചിലരുടെ മാത്രം സ്രവസാംപിളുകൾ ശേഖരിച്ചു. ചെറിയ സ്റ്റേഷനുകളിൽ കാര്യമായി പരിശോധന നടന്നില്ല.

യാത്രക്കാർക്ക് പ്രയാസമുണ്ടാക്കില്ല: തമിഴ്നാട്

കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള യാത്രക്കാരെ കോവിഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പരിശോധനയുടെ പേരിൽ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കില്ലെന്നും വാക്സിനേഷൻ രേഖയോ ആർടിപിസിആർ നെഗറ്റീവ് രേഖയോ ഉള്ളവർക്കു തമിഴ്നാട്ടിലേക്കു വരാമെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി എം.സുബ്രഹ്മണ്യം മനോരമയോടു പറഞ്ഞു. പൊതുക്വാറന്റീൻ നിർബന്ധമാക്കിയതാണു തമിഴ്നാട്ടിൽ കോവിഡ് കുറയാൻ കാരണമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

English Summary: Common quarantine not needed for those coming to karnataka for treatment