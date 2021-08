വാക്സീൻ: മറ്റ് ആരോഗ്യപ്രശ്നമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മുൻഗണന

ന്യൂഡൽഹി ∙ മറ്റു ഗുരുതര രോഗങ്ങൾ മൂലം കോവിഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ ‘റിസ്ക്’ വിഭാഗത്തിൽപെടുന്ന കുട്ടികൾക്കു വാക്സീൻ കുത്തിവയ്പിൽ മുൻഗണന നൽകും. ഇതിനുള്ള ശുപാർശ വാക്സീൻ വിദഗ്ധ സമിതി ആരോഗ്യമന്ത്രാലയത്തിനു നൽകി.

സൈഡസ് കാഡില വാക്സീൻ ലഭ്യമായാൽ ഒക്ടോബറിൽ ഈ വിഭാഗം കുട്ടികൾക്കാകും കുത്തിവയ്പ് നൽകുക. അങ്ങനെയെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്കു പൊതുവിൽ വാക്സീൻ ലഭിക്കുന്നതു അടുത്ത വർഷമാകും.

12 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഉൾപ്പെടെ സൈഡസ് കാഡില വാക്സീൻ ഉപയോഗിക്കാൻ അനുമതി ലഭിച്ചെങ്കിലും വാക്സീൻ നയത്തിൽ കേന്ദ്രം മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടില്ല. നിലവിൽ 18 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവർക്കു മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് വാക്സീൻ നൽകുന്നത്.

ഡിസംബറിനു മുൻപ് 18 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള എല്ലാവർക്കും വാക്സീൻ നൽകിയ ശേഷം മതിയാകും കുട്ടികൾക്കുള്ള കുത്തിവയ്പെന്നാണു വാക്സീൻ വിദഗ്ധ സമിതിയിലെ ധാരണ. കുട്ടികളിൽ കോവിഡ് കാര്യമായി പ്രശ്നമുണ്ടാക്കില്ലെന്ന വിലയിരുത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണിത്.

18 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള 94 കോടി പേരും 17നു താഴെയുള്ള 44 കോടി പേരും ഉണ്ടെന്നാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രാലയത്തിന്റെ കണക്ക്. സൈഡസ് കാഡിലയ്ക്കു പുറമേ, ഭാരത് ബയോടെക്കിന്റെ കോവാക്സിനും കുട്ടികളിൽ പരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഫലം ഒക്ടോബറിൽ ലഭിച്ചേക്കും.

