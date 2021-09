പശുവിനെ ദേശീയ മൃഗമായി പ്രഖ്യാപിക്കണം: അലഹാബാദ് ഹൈക്കോടതി

ന്യൂഡൽഹി ∙ പശുവിനെ ദേശീയ മൃഗമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു പാർലമെന്റ് നിയമം പാസാക്കണമെന്ന് അലഹാബാദ് ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു. പശുക്കളെ സംരക്ഷിക്കുകയെന്നതു ഹൈന്ദവരുടെ മൗലിക അവകാശമാക്കണമെന്നും, ഗോവധം നടത്തിയെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെട്ടയാൾക്ക് ജാമ്യം നിഷേധിച്ചുള്ള ഉത്തരവിൽ ജസ്റ്റിസ് ശേഖർ യാദവ് നിരീക്ഷിച്ചു.

പ്രതി നേരത്തെയും ഗോവധം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ജാമ്യം അനുവദിച്ചാൽ സാമൂഹിക പരിസ്ഥിതിക്കു ദോഷമുണ്ടാക്കുമെന്നും വിലയിരുത്തിയാണു ജാമ്യം നിഷേധിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി 9 ന് ഖിലേന്ദ്ര സിങ് എന്നയാളുടെ പശുവിനെ മോഷ്ടിച്ചു കശാപ്പു ചെയ്തെന്നാണു കേസ്. മോഷണക്കുറ്റവും ഗോവധനിരോധന നിയമപ്രകാരമുള്ള വകുപ്പുകളും ചുമത്തിയ കേസിൽ യുപി സർക്കാരാണ് എതിർകക്ഷി.

ഗോസംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചു പറയുന്നവർ തന്നെ ഗോമാംസം കഴിക്കുന്നുവെന്നതു വേദനയുണ്ടാക്കുന്നു. കറവ വറ്റിയ പശുക്കൾ തെരുവിൽ അലയുന്ന സ്ഥിതിയാണ്. പശുക്കൾക്കൊപ്പം നിന്നു ചിത്രമെടുത്താൽ മാത്രം ഗോസംരക്ഷണം ആകില്ലെന്നും പശുക്കൾ പ്ലാസ്റ്റിക് കഴിച്ചു ചാവുന്ന സ്ഥിതിയാണെന്നും കോടതി വിമർശിച്ചു.

കോടതിയുടെ മറ്റു നിരീക്ഷണങ്ങൾ:

∙ ഗോമാംസം കഴിക്കുന്നവർക്കു മാത്രമല്ല, പശുവിനെ ആരാധിക്കുകയും സാമ്പത്തികമായി ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്കും മൗലികാവകാശമുണ്ട്. ഗോമാംസം കഴിക്കാനുള്ള അവകാശം മൗലികമല്ല.

∙ പ്രായമായി, രോഗം ബാധിച്ച സ്ഥിതിയിലും പശുവിനെക്കൊണ്ടു ഗുണമുണ്ട്. ചാണകവും മൂത്രവും കൃഷിക്കും ഒൗഷധങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നു. മാതാവായി ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന പശുവിനെ കൊല്ലാൻ ആർക്കും അവകാശമില്ല.

∙ രാജ്യത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തിനും വിശ്വാസത്തിനും മുറിവേൽക്കുമ്പോൾ രാജ്യം ദുർബലമാകും. പശുക്കളെ സംരക്ഷിക്കുമ്പോഴാണു രാജ്യം സുരക്ഷിതമാകുന്നതും അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുന്നതും. സംസ്കൃതി മറക്കപ്പെടുമ്പോൾ വിദേശികൾ നമ്മെ ആക്രമിച്ച് അടിമകളാക്കും. താലിബാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പിടിച്ചടക്കിയതു മറക്കരുത്.

∙ ഹൈന്ദവർ മാത്രമല്ല, മുസ്‌ലിംകളും പശുവിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 5 മുസ്‌ലിം ഭരണാധികാരികൾ ഗോവധം നിരോധിച്ചിരുന്നു. ബാബറും ഹുമയൂണും അക്ബറും ആഘോഷങ്ങളിൽ പശുബലി നടത്തുന്നത് തടഞ്ഞിരുന്നു.

English Summary: Cow should be declared national animal, given fundamental rights: Allahabad High Court