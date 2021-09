ജസ്റ്റിസ് രവികുമാർ അടക്കം 9 ജഡ്ജിമാർ കൂടി സ്ഥാനമേറ്റു; പുതുചരിത്രമെഴുതി നീതിപീഠം

ന്യൂഡൽഹി ∙ സുപ്രീംകോടതിയിൽ 9 ജഡ്ജിമാർ കൂടി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു ചുമതലയേറ്റു. മലയാളിയായ സി.ടി. രവികുമാർ, ബി.വി. നാഗരത്ന, ഹിമ കോലി, ബി.എം. ത്രിവേദി, എ.എസ്. ഓക്ക, വിക്രം നാഥ്, ജെ.കെ. മഹേശ്വരി, എം.എം. സുന്ദരേശ്, പി.എസ്. നരസിംഹ എന്നിവർക്കു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എൻ.വി. രമണ സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു. ഇതാദ്യമായാണ് ഇത്രയധികം ജഡ്ജിമാർ ഒരുമിച്ചു ചുമതലയേൽക്കുന്നത്. അനുവദനീയ അംഗബലമായ 34ൽ ഒരാളുടെ ഒഴിവു മാത്രമാണ് ഇനിയുള്ളത്.

നിയമ സമത്വം: സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാരായി ചുമതലയേറ്റ ജസ്റ്റിസ് ബി.എം. ത്രിവേദി, ഹിമ കോഹ്‍ലി, ബി.വി. നാഗരത്ന എന്നിവർ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എൻ.വി. രമണയ്ക്കും നിലവിലെ വനിതാ ജഡ്ജി ഇന്ദിര ബാനർജിക്കുമൊപ്പം (വലത്തുനിന്ന് രണ്ടാമത്). ചിത്രം: പിടിഐ

സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒന്നാം നമ്പർ കോടതിമുറിയിലാണു ജഡ്ജിമാർ ചുമതലയേൽക്കുന്നത്. ക്യാമറയോ വിഡിയോ ചിത്രീകരണമോ അനുവദിക്കാറില്ല. എന്നാൽ, കോവിഡ് സാഹചര്യം പരിഗണിച്ചു സത്യപ്രതി‍ജ്ഞ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലേക്കു മാറ്റിയതോടെ ചടങ്ങ് തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്തു.

ഈ വർഷം ഇനി വിരമിക്കൽ ഇല്ല

സുപ്രീംകോടതിയിൽനിന്ന് ഈ വർഷം ഇനി ജഡ്ജിമാർ ആരും വിരമിക്കില്ല. ജസ്റ്റിസ് ആർ. സുഭാഷ് റെഡ്ഡി അടുത്ത വർഷം ജനുവരി 4നു വിരമിക്കും. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രമണ ഉൾപ്പെടെ 8 പേർ 2022ൽ വിരമിക്കും.

പുതുതായി ചുമതലയേറ്റ ജഡ്ജിമാരിൽ ജസ്റ്റിസ് പി.എസ്. നരസിംഹയ്ക്കാകും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലാവധി ലഭിക്കുക; 2028 മേയ് വരെ. ജസ്റ്റിസ് രവികുമാർ 2025ൽ വിരമിക്കും. സുപ്രീം കോടതിയിൽ 65 വയസ്സ് ആണ് വിരമിക്കൽ പ്രായം.

വനിതകളെഴുതുന്ന ചരിത്രം

വനിതാ ജഡ്ജിമാരുടെ എണ്ണത്തിലും ഇതു ചരിത്രമാണ്. നിലവിലെ ജസ്റ്റിസ് ഇന്ദിര ബാനർജിക്കു പുറമേ, 3 പേർ കൂടി ഇന്നലെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു.1989ൽ ജസ്റ്റിസ് എം.ഫാത്തിമ ബീവിയാണു സുപ്രീംകോടതിയിലെ ആദ്യ വനിതാ ജഡ്ജി.

പുതിയ ജഡ്ജിമാരിൽ ബി.വി. നാഗരത്നയ്ക്കു 2027ൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പദവിയിലെത്താം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ 7 പതിറ്റാണ്ടു പിന്നിട്ട സുപ്രീംകോടതിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ വനിതാ ചീഫ് ജസ്റ്റിസാകും അവർ. നാഗരത്നയ്ക്കു പുറമേ വിക്രം നാഥ്, പി.എസ്. നരസിംഹ എന്നിവരും ചീഫ് ജസ്റ്റിസായേക്കും.

English Summary: In A First, Nine Supreme Court Judges Take Oath In One Go