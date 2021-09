ന്യൂഡൽഹി ∙ ജഡ്ജിമാർ സംസാരിക്കേണ്ടത് വിധിന്യായങ്ങളിലൂടെയും ഉത്തരവുകളിലൂടെയുമാണെന്നും വാക്കാലുള്ള നിർദേശങ്ങൾ പാടില്ലെന്നും ജഡ്ജിമാരായ ഡി.വൈ. ചന്ദ്രചൂഡ്, എം.ആർ. ഷാ എന്നിവരുൾപ്പെട്ട ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.



വാക്കാലുള്ള ഉത്തരവുകളിൽ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയുടെ സുതാര്യത നഷ്ടമാകുമെന്നും തെറ്റായ കീഴ്‍വഴക്കം സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ബെഞ്ച് അവ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും പറഞ്ഞു. വഞ്ചനക്കുറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യരുതെന്നു ഗുജറാത്ത് ഹൈക്കോടതി വാക്കാൽ നൽകിയ നിർദേശം സംബന്ധിച്ച അപ്പീൽ ഹർജി പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു കോടതി.

അറസ്റ്റ് തടയണമെന്നതു പോലുള്ള വാക്കാൽ നിർദേശങ്ങൾ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയുടെ രേഖയുടെ ഭാഗമാകില്ല. ഇത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. ഗുജറാത്ത് ഹൈക്കോടതിയുടെ നടപടി ശരിയായില്ലെന്നും കോടതി വിലയിരുത്തി.

