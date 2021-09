ഗാന്ധിജിയെ അവഹേളിച്ചു; നടി പായൽ റോഹത്ഗിക്കെതിരെ കേസ്

പുണെ ∙ ഗാന്ധിജിയെയും മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിമാരായ ജവാഹർലാൽ നെഹ്റു, ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി, രാജീവ് ഗാന്ധി എന്നിവരെയും കുടുംബത്തെയും സമൂഹമാധ്യമ വിഡിയോയിലൂടെ അവഹേളിച്ച നടി പായൽ റോഹത്ഗിക്കെതിരെ പുണെ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. അശ്ലീലവാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള വിഡിയോയ്ക്കെതിരെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു.



നെഹ്റു കുടുംബത്തെ അധിക്ഷേപിച്ചതിനു കഴിഞ്ഞ വർഷം പായലിനെ രാജസ്ഥാൻ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു. ഒരാളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ ഗുജറാത്തിൽ നേരത്തേ അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Case Against Actor Payal Rohatgi Over Video On Nehru-Gandhi Family